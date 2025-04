Dzień św. Walentego to idealny dzień na wzmocnienie więzi rodzinnych. W tym dniu wygłupy i szaleństwo są jak najbardziej wskazane!

Walentynki z dziećmi - okazja do rozmowy o uczuciach

Tradycja obchodzenia dnia św. Walentego, zagościła w naszym kraju już kilkanaście lat temu. Choć 14 lutego kojarzymy przede wszystkim z zakochanymi parami i romantycznymi kolacjami przy świecach, ten dzień można wykorzystać również do przekazania mądrych wartości najmłodszym.

Dzieci są bacznymi obserwatorami, otaczającej je rzeczywistości. Czerpią wzorce z postaw dorosłych, przyglądają się relacjom między rodzicami, którzy są dla nich pierwszym w życiu autorytetem. Wiele osób krytykuje walentynki za ich komercjalizację i za koncentrację ludzi na wydawaniu pieniędzy na tandetne gadżety. Fakt jest jednak taki, że ten dzień można wykorzystać z ogromnym pożytkiem dla całej rodziny.

Pomysł na walentynki z dzieckiem - opowiedz o Św. Walentym

Święty Walenty to nie tylko patron zakochanych, ale także obrońca przed chorobami. To właśnie jego uczucie do niewidomej córki strażnika, uleczyło młodą kobietę. Historię warto opowiedzieć dzieciom, by wiedziały jak ważne w życiu są uczucia, wartości i dobroć. W końcu nie tylko w walentynki powinniśmy „okazywać serce” swoim bliskim!

Walentynki z dzieckiem poza domem

Walentynki to wspaniała okazja do tego, by wzmocnić więzi rodzinne. Co warto zrobić? Zaplanuj rodzinny wypad za miasto, długi spacer, sanki czy karmienie zwierząt w lesie.

Walentynki to dobry moment na rozmowę dotyczącą samoakceptacji. Warto od samego początku kształtować w dziecku poczucie własnej wartości i miłości i szacunku do siebie. Nie narcyzmu, lecz pewności siebie, umiejętności współpracy z innymi, przy jednoczesnym bronieniu własnego zdania. Ucz dziecko miłości własnej, bycia dobrym dla samego siebie.

Zabawy walentynkowe dla dzieci w domu

Walentynki warto też spędzić w domu. Zorganizuj długi seans filmowy, pograjcie razem w gry planszowe, a wieczorem przygotujcie wykwintną kolację. Możecie także wspólnie z dzieckiem naszykować upominki walentynkowe dla najbliższych. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na zabawy walentynkowe dla dzieci, których rezultatem mogą być miłe upominki, laurki walentynkowe itp.

Serduszka – magnesy

Praktyczny upominek, który będzie ozdobą i wyrazem przywiązania. Dziecko będzie dumne z efektów swojej pracy!

Potrzebne są:

małe drewniane deseczki w kształcie serca,

farby plakatowe,

cekiny, guziczki,

klej,

małe, okrągłe magnesy.

Poproś dziecko, by pomalowało drewnianą deseczkę w dowolny sposób. Gdy farba wyschnie, ponaklejajcie na serduszka cekiny, a z tyłu serca naklejcie magnesy. Gdy wszystko wyschnie, serduszka – magnesy będą gotowe!

Serduszka z galaretki

Smaczne, efektowne i proste w wykonaniu - idealne na walentynki z dzieckiem i nie tylko.

Potrzebne są:

opakowanie ulubionej galaretki owocowej,

foremka do wycinania ciasteczek w kształcie serduszek,

duży, głęboki talerz.

Przygotuj z dzieckiem galaretkę według przepisu podanego na opakowaniu. Gotową masę przelej do dużego, głębokiego talerza. Gdy galaretka stężeje poproś dziecko, by za pomocą foremki do ciasteczek wycięło z galaretki serduszka. Następnie przełóżcie serca na inny talerzyk i ozdóbcie bitą śmietaną w sprayu. Deser jest gotowy.

Walentynkowe świeczniki

Przygotuj z dzieckiem oryginalne, walentynkowe świeczniki dla najbliższych!

Potrzebne są:

ładne, niewysokie naczynie,

specjalne farby do szkła.

Poproś malucha, by namalował na szkle dowolny motyw. Poczekajcie, aż farba wyschnie. Do środka włóżcie zapachowy tea-light. Gotowy świecznik możecie ładnie zapakować i podarować ukochanej babci czy cioci na walentynki.

Wazon z butelki

Taki wazon przyda się na czerwone róże.

Potrzebne są:

szklaną butelkę,

kolorowe serwetki z bibuły,

nożyczki,

starą gazetę,

pędzelek,

klej.

Potnijcie lub podrzyjcie serwetki na kawałki. Następnie zmieszajcie klej z wodą (dwie części kleju na jedną część wody) i pokryjcie butelkę cieniutką warstwą gotowej mieszanki. Ostrożnie przyklejcie kolorowe kawałki serwetek na całej powierzchni butelki. Zanim wstawicie kwiat do wazonu, klej musi wyschnąć. Podobnie możecie ozdobić inne, niepotrzebne opakowania i przechowywać w nich na przykład biżuterię.

Litografia - zabawa dla dziecka

Artystyczna walentynka? Czemu nie! Przygotowanie jej to świetna zabawa walentynkowa także dla dorosłych.

Potrzebne są:

kredki świecowe,

papier,

gazeta,

woda,

czarna farba.

Najpierw niech dziecko narysuje kredkami świecowymi obrazek: może to być serce, bukiet kwiatów, ulubiona zabawka czy zwierzątko na pojedynczej kartce papieru. Kiedy obrazek będzie gotowy, pozwól dziecku go zgnieść i zamoczcie go w wodzie! Wyciśnij wodę i rozłóż papier na gazecie, żeby wysechł. Następnie pozwól dziecku zamalować obrazek czarną farbą.

Gdy farba jest wilgotna, przyłóż do obrazku drugą kartkę papieru. W ten sposób powstanie litografia - odbitka na papierze. Pamiętaj, aby nie zdejmować papieru od obrazka od razu - pozwól mu nasiąknąć farbą.

Artykuł pierwotnie opublikowany 08.02.2012.

