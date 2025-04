Sami rodzice przyznają, że na ogół nie interesują się tą stroną życia ich synów czy córek. Jedni dlatego, że nie potrafiliby o tym rozmawiać, ponieważ uważają, że bez ich udziału dzieci zdobędą odpowiednie informacje. Część rodziców uważa, że taką wiedzę powinna przekazywać szkoła - pierwsze i podstawowe środowisko przygotowujące dziecko do przyszłego życia seksualnego, rodzinnego, małżeńskiego. Rodzice zbywają dzieci, że nie mają czasu, że jest jeszcze za wcześnie.

Świadomość seksualna to wiedza o tym, jak jest zbudowane nasze ciało, do czego nam służy, i że niektóre jego części mogą być źródłem przyjemności (nawet dla małych dzieci). Dziecko chce odpowiedzi na wiele pytań. Dlaczego ciało kobiety może być gniazdem dla rozwijającego się dziecka i skąd to dziecko się tam wzięło. Jak przychodzi ono na świat i czy to boli.

Co to znaczy być kobietą lub mężczyzną? Jak to jest, że mama i tata się kochają, że chcą spać (bez dzieci) w jednym łóżku? Co znaczą słowa: intymność, namiętność, erotyka? Dlatego bardzo często takie pytania zawstydzają? Dużo łatwiej jest po prostu o tym w ogóle nie mówić.

Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?

Rozmowa na takie tematy musi być dostosowana do wieku dziecka. Maluchy do trzeciego roku życia na ogół nie są zainteresowane technicznymi aspektami poczęcia. Zwykle wystarcza im wiedza na temat własnego istnienia, która zaczyna się od pobytu w brzuszku mamusi. Rodzice powinni trzymać się faktów, jednocześnie nie opowiadać o bocianie i grządce kapusty.

Dorośli powinni mówić tylko wtedy, o ile malec zapyta – nigdy więcej. Dziecko nigdy nie zapyta o seks, ale o to skąd się biorą dzieci. Czy naprawdę przynoszą je bociany?

Tłumacząc pewne kwestie dotyczące erotyki, zawsze należy podkreślić emocjonalną stronę związku. Jeśli np. maluch zobaczy w telewizji scenę miłosną, na pytanie: „Co oni robią?” należy odpowiedzieć: „Kochają się”.

Jeśli to nie wystarczy, należy dodać, że kiedy dorośli są sobie bliscy, to lubią spać w jednym łóżku, całować się i przytulać. Pozwoli to wybrnąć z sytuacji, tzn. odpowiedzieć szczerze, ale bez wnikania w techniczne szczegóły.

Kilka rad dla skrępowanych rodziców:

Nie ignoruj dziecka, jeśli uparcie dopytuje się, skąd się wzięło na tym świecie.

Nie złość się, gdy maluch zadaje niewygodne pytania.

Nie rozmawiaj o seksie, kiedy czujesz się skrępowana.

Postaraj się uspokoić albo poproś swojego partnera, by wyręczył cię w rozmowie z dzieckiem.

Nie okłamuj malucha, mów mu prawdę odpowiednio dostosowaną do jego wieku i potrzeb.

Nie karz dziecka za to, że zainteresowało się miłosną tematyką.

Nie utrwalaj przekonania, że intymna sfera życia człowieka jest czymś złym i niepożądanym.

