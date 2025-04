Przede wszystkim - prawda

Nie możesz oszukiwać dziecka i zwodzić go opowieściami o bocianie lub grządce kapusty. Zbierz się na odwagę i powiedz prawdę - dziecko wzięło się z brzucha mamy. Na Twoje szczęście dziecku do 3 roku życia ta wiedza będzie wystarczyła - rzadko który malec dopytuje o techniczne szczegóły poczęcia.

Dzieci starsze już tak. Im także nie powinnaś kłamać i sprzedawać tanich bajeczek o tym, że jak rodzice się przytulają to od razu zaczyna się nowe życia. Powiedz prawdę - zacznij od dokładnej analizy narządów rozrodczych. Oczywiście nie musisz wdawać się w krępujące Cię szczegóły - np. nie musisz od razu mówić dziecku o istnieniu punktu G.

Jednak powinnaś spokojnie opowiedzieć o tym, co mężczyzna i kobieta robią w celu poczęcia dziecka.

Nie oczekuj, że Twoje zadanie wykona szkoła lub, co gorsza, znajomi dziecka. Od swoich rówieśników dziecko może wynieść zaburzony obraz aktu poczęcia. Lepiej, żeby dowiedziało się od Ciebie. Pamiętaj, aby wytłumaczyć dziecku, że uprawianie seksu powinno odbywać się w odpowiedniej atmosferze. Nie pomijaj obecności uczucia pomiędzy współżyjącymi osobami. Wtedy dasz dziecku pełny i właściwy obraz stosunku i unikniesz przekonania malucha o mechanicznym współżyciu.

Warto także zaznaczyć, że seks jest przyjemny. Zażegnasz w ten sposób wizję agresywnego aktu pomiędzy ludźmi. Pamiętaj, że dziecko może tak odebrać Twoją opowieść o wkładaniu odpowiednich narządów męskich w damskie.

Kiedy dziecko Was nakryje

Nie ukrywajmy, że taka sytuacja może mieć miejsce. Wtedy rozmowa na ten temat jest nieunikniona - musisz wytłumaczyć dziecku, że Wasze jęki i pozycja nie były czymś nienormalnym. Tak robią dorośli ludzie, kiedy się kochają. Jeśli dziecko wraca do tematu warto porozmawiać z nim na temat tego, co go nurtuje.

Może okazać się, że dziecko jest przestraszone, ponieważ Wasz seks skojarzył mu się z aktem przemocy. W końcu jęki przyjemności są w gruncie rzeczy podobne do pojękiwania z bólu. Wtedy musisz absolutnie zaprzeczyć i powiedzieć, że takie zachowanie jest wyrazem miłości dwojga dorosłych ludzi.

Im dziecko starsze, tym łatwiej wytłumaczyć mu pewne kwestie. Pamiętaj, że wielką rolę odgrywają w rozwoju seksualności dziecięcej media. W filmach, reklamach pełno jest scen seksu (lub aktów pożądania). Jeśli chcesz uniknąć takiej rozmowy - będzie ciężko. Dlatego stań na wysokości zadania i mów otwarcie o "tych" sprawach.

Lektury

Jeśli uświadamiasz dziecko i rozmawiasz z nim o seksie warto wesprzeć się odpowiednią lekturą, z której dziecko dowie się niezbędnych szczegółów. Warto wybrać pozycję odpowiednią dla wieku dziecka. Ważne, aby był tam także opis rozwoju płodu w brzuchu matki (czyli ciąży).

Wtedy dziecko będzie miało kompletny obraz jednej ze stron miłości, która owocuje narodzinami dziecka.

