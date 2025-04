To w przedszkolu nawiązuje się pierwsze przyjaźnie oraz uczy się przestrzegania zasad, wypełniania obowiązków i współdziałania z innymi. Jednak, aby dziecko miało szansę na prawidłowy rozwój wśród rówieśników musi być odpowiednio przygotowane przez rodziców. Nieudana adaptacja przedszkolna może być przyczyną problemów w przyszłości np. lęku rozpoczęciem edukacji szkolnej i lękowych reakcji na nowe sytuacje.

Bardzo często w ten ważny etap życia wkraczają już trzy-, a nawet niespełna trzylatki. Warto wiedzieć, że adaptacja przedszkolna niemal w każdym przypadku jest trudna. Naturalną reakcją są łzy i niechęć rozstania z rodzicem, co może trwać przez kilka dni lub tygodni. Pomóż swojemu dziecku przygotować się do trudnych początków w przedszkolu.

Przygotowanie emocjonalne dziecka na pójście do przedszkola

„Córciu, w przedszkolu będzie super! Cały czas będziesz się bawiła, panie i dzieci będą miłe, nic złego cię tam nie spotka” – wielu rodziców właśnie w taki sposób przekazuje swym dzieciom informacje o przedszkolu. Błąd! W rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej! Dziecko, które do tej pory miało wszystkie zabawki tylko dla siebie nagle musi się nimi dzielić z innymi.

Maluchy „walczą” o to, kto będzie się bawił samochodzikiem, a kto kolejką. Pani każe jeść zupę, a na koniec najgorsze – leżakowanie…. Kiedy dziecko w tak brutalny sposób konfrontuje się z realiami traci zaufanie do rodziców, którzy przecież obiecali, że będzie świetnie. Natomiast rodzic ma wtedy kłopot - jak teraz wyjaśnić dziecku zawiedzione obietnice?

Przygotowując dziecko do przedszkola warto mówić o tym, co może je faktycznie spotkać. Dzięki temu maluchowi będzie łatwiej przełknąć porażkę, jeśli takowa go spotka. Uprzedzając o możliwości pojawienia się trudności można wesprzeć się własnymi doświadczeniami lub powołać się na bohaterów bajek, które dziecko zna.

Poznanie miejsca ułatwia dziecku pierwsze dni w przedszkolu

Lepszemu przystosowaniu sprzyja również wcześniejsze zapoznanie się z placówką, jej okolicą i nauczycielami w niej pracującymi. W ten sposób dziecko idąc we wrześniu będzie się czuło pewniej, gdyż będzie to dla niego już znajome miejsce. Jeśli jednak nie udało się pokazać placówki dziecku - nie panikujmy. Równie dobrze jej opis może po części zrekompensować brak wakacyjnej obecności w przedszkolu.

Pamiętaj tylko, aby wszystko opisywać zgodnie z prawdą.

Pierwsze dni w przedszkolu mogą okazać się bardzo trudne dla dzieci, które do tej pory pozostawały jedynie pod opieką mamy i taty. W przedszkolu będą musiały spędzić kilka godzin bez rodziców.

Zdecydowanie łatwiej jest dzieciom, które do tej pory pozostawały czasem pod opieką dalszych krewnych, zaufanych znajomych. Dzięki temu mogły się nauczyć, że rodzic zawsze po nie wraca.

Co może ułatwić dziecku pobyt w przedszkolu?

Nawet jeśli dziecko wcześniej zapozna się z przedszkolem, przez pierwsze dni nadal będzie to dla niego obce miejsce z nieznajomymi paniami i dużą ilością obcych dzieci. Trudność tę dodatkowo potęguje nieumiejętność prawidłowego rozróżniania stosunków czasowo-przestrzennych, co utrudnia właściwą ocenę sytuacji społecznej w nowym otoczeniu i wzbudza w dziecku lęk.

Małe dzieci nie wiedzą co to znaczy „będę niedługo, o szesnastej itp.” W odczuciu trzylatka mama zostawiając go w nieznanym mu miejscu odchodzi na zawsze, dlatego bardzo ważna jest konkretna odpowiedź rodzica na pytanie „kiedy przyjdziesz?” i bezwzględne dotrzymywanie słowa, szczególnie w pierwszych dniach.

Warto wcześniej zadbać także o kontakty z rówieśnikami – choćby na placu zabaw, aby dziecko przyzwyczaiło się do obcowania z wieloma osobami na raz. Pierwsze zderzenie z dziećmi dopiero w przedszkolu może skutkować konfliktami i poczuciem zagubienia.

Przygotowanie emocjonalne rodzica - najważniejsze

Tak naprawdę w prawidłowej adaptacji przedszkolnej najważniejsze jest przekonanie rodzica, że to najlepszy moment na posłanie dziecka do przedszkola. Jednak najczęściej sami jesteśmy przerażeni perspektywą pozostawienia naszej pociechy na kilka godzin pod opieką obcych osób.

Ważne jest zaufanie do placówki oraz wiara w kompetencje pracujących tam nauczycieli. Niewskazane jest dyskutowanie o zaletach i wadach danego miejsca w obecności dzieci, ponieważ lęk rodzica wzmaga niepokój dziecka.

Więcej informacji : Przystań Psychologiczna