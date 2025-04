Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rekomenduje, by woda stanowiła przynajmniej połowę wszystkich płynów przyjmowanych przez dziecko w ciągu dnia. Tymczasem jak wynika z badań Kantar (Usage & Attitude, 2019) w rzeczywistości udział wody we wszystkim co piją maluchy wynosi najwyżej 33-36 proc.

Te same badania wskazują, że co trzeci rodzic dziecka w wieku przedszkolnym chciałby, aby jego pociecha piła więcej wody, ale jednocześnie uważa, że jest już za późno na edukację. Zwłaszcza, że najmłodsi chętnie sięgają po to, co słodkie lub owocowe. Dlatego od ponad dekady Żywiec Zdrój pomaga rodzicom oraz nauczycielom budować zdrowe nawyki u dzieci.

Tak istotną wiedzę warto przekazywać dzieciom jak najwcześniej

Dlatego Żywiec Zdrój – organizator programu – przygotował specjalne materiały angażujące maluchy, wychowawców oraz rodziców do wspólnej nauki poprzez zabawę. Na stronie akcji opiekunowie znajdą scenariusze zabaw edukacyjnych, plakaty, kolorowanki i maski – wszystko by sprawić swoim pociechom mnóstwo pożytecznej frajdy.

Misją marki Żywiec Zdrój jest zachęcanie do picia zdrowiej i dbania o naturę – mówi Maria Uszyńska, kierownik marki w Żywiec Zdrój. – Poprzednie edycje programu „Mamo, tato, wolę wodę” pokazały jak duże jest zapotrzebowanie na merytoryczne materiały edukacyjne dotyczące postaw prozdrowotnych i proekologicznych u najmłodszych. W ostatnią edycję zaangażowało się ponad 3000 placówek z całego kraju. Wierzymy, że tegoroczna odsłona także wzbudzi zainteresowanie zarówno wśród przedszkoli, jak i rodziców – dodaje.

To już druga dekada, w której Żywiec Zdrój organizuje program „Mamo, tato, wolę wodę”, wspierając nauczycieli przedszkolnych w działaniach na rzecz wyrabiania i wzmacniania prawidłowych zwyczajów żywieniowych u podopiecznych, a także wiedzy o środowisku. Przewodnikiem po świecie zdrowego nawodnienia, ekologii i naukowych eksperymentów jest ponownie Zdrojek i jego przyjaciele. Kompleksowe konspekty zajęć zostały przygotowane w ciekawej i przystępnej formie – czyli tak, jak dzieci lubią najbardziej.

Od 23 sierpnia swój udział w programie przedszkola mogą zgłosić poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej www.wolewode.pl. Zarejestrowani nauczyciele uzyskają dostęp do wszystkich materiałów, certyfikat potwierdzający ich aktywne uczestnictwo, a także będą mieć szansę udziału w konkursie, w którym do wygrania będą zabawki edukacyjne.

Program to także wsparcie dla rodziców

Na stronie www.wolewode.pl, w dedykowanej im zakładce mogą pobrać wybrane scenariusze z propozycjami kreatywnych zabaw, maski przyjaciół Zdrojka, kolorowanki i plakaty edukacyjne oraz przeczytać merytoryczne artykuły o metodach codziennego wpływania na pierwsze, samodzielne decyzje żywieniowe swoich pociech. Wszystkie treści są opracowywane we współpracy z partnerami programu, czyli ekspertami z Instytutu Matki i Dziecka, którzy wspierają inicjatywę od początku jej istnienia. Do tej pory na sfinansowanie programu Żywiec Zdrój przeznaczył prawie 6 mln złotych. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.wolewode.pl.