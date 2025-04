Twoje dziecko jest prawdziwym niejadkiem? Ciągle wybrzydza przy jedzeniu, marudzi, a nawet złości się, kiedy stanowczo nakazujesz zjeść wszystko, co jest na talerzu? Prawdopodobnie musisz zmienić nieco taktykę, by przekonać dziecko do jedzenia. Poznaj nasze rady!

Reklama

Jak przekonać dziecko do jedzenia?

1. Podawaj posiłki o stałych porach

Dzięki temu utrzymasz u dziecka stały poziom glukozy we krwi i prawidłową pracę żołądka oraz masę ciała. Ważne jest również to, byś spożywała posiłki razem z dzieckiem. W końcu nikt nie lubi jeść posiłków w samotności, prawda? Poza tym taką postawą dasz przykład dziecku. Pamiętaj, że ono chętniej naśladuje to, co robisz, niż co mówisz.

2. Ogranicz liczbę przekąsek

Zwłaszcza tych niezdrowych... Gdyby każdy z rodziców przeliczył kalorie zawarte w niezdrowych przysmakach podawanych dziecku w ciągu dnia, sam doszedłby do wniosku, że jest to jeden z powodów niechęci maluchów do głównych posiłków. Przekąski są dobre na uniknięcie głodu między głównymi posiłkami, ale powinny być zdrowe, np. batoniki zastępuj owocami.

3. Unikaj nudy w kuchni

Nikt nie lubi monotonii, a szczególnie szybko nudzą się nią najmłodsi. Nawet jeśli obiad zostanie przygotowany na dwa dni, to niezwykle ważne jest, aby kolejnego dnia jego forma została lekko zmieniona. Warto zadbać o różne kolory, formy i tekstury. A jeśli dziecko ma problem z jedzeniem owoców, można podać je w innej postaci. Mus lub sorbet w pełni zastąpi maluchowi surowe owoce.

4. Picie podawaj dziecku po posiłkach

Nigdy przed. Jeśli maluch wypije znaczną ilość wody lub innego ulubionego soku przed posiłkiem, w jego brzuszku nie będzie już wolnego miejsca na posiłek.

5. Pozwól dziecku jeść samodzielnie od najmłodszych lat

Nie szkodzi, że naokoło utworzy się chaos lub czas jedzenia nieznacznie się wydłuży. Najważniejsze, że dziecko będzie samo mogło decydować o wielkości kęsów i o kolejności jedzenia poszczególnych produktów. Niech zacznie kojarzyć posiłki jako formę wspaniałej zabawy, a nie przymus, który mama wmusza nas łyżką.

Sprawdź też:

Inne sposoby na niejadka

Dieta zdrowa dla malucha

Kanapka dla niejadka

Reklama

Na podstawie Akademii Kulinarnej Whirlpool