Jestem mamą 6,5 leniej Karolinki. Od września moja córka będzie chodziła do szkoły. Do tej pory uczęszczała do przedszkola, do którego bardzo się przyzwyczaiła. Chciałabym, aby Karolinka zaczęła pierwszą klasę z pozytywnym nastawieniem. Jak to zrobić? - pyta Zofia z Grudziądza.

Odpowiedź psychologa:

Przejście dziecka z grupy przedszkolnej do grupy szkolnej to ważne wydarzenia zarówno dla samego dziecka, jak i dla jego rodziców. Bardzo ważne jest to iż ma pani świadomość tego jak duży wpływ ma pani na to jaki obraz szkoły będzie miała Karolinka. Wszystko to co Pani mówi na temat szkoły, nauczycieli, nauki dziecko koduje i te informacje wykorzystuje do tworzenia sobie opinii o szkole. Ważne by rodzic przedstawiał dziecku prawdziwe informacje o tym, jak wygląda czas w szkole, klasie czy świetlicy. Jeżeli będzie taka możliwość proszę przed rozpoczęciem roku szkolnego iść do szkoły, by dziecko zobaczyło klasę, szatnię czy stołówkę.

Rzeczy znane zawsze wydaja się mniej przerażające.

Zainteresować nauką

Ważnym aspektem jest rozwijanie zainteresowania nauką, warto pozytywnie nastawić dziecko do nowych obowiązków i pokazać pozytywne strony nauki czytania, pisania czy liczenia.

Możesz, np. powiedzieć, że jak córka będzie umiała czytać to będzie mogła sama przeczytać swoją ulubiona gazetkę. Gdy nauczy się pisać - napisze list do babci, a umiejętność liczenia będzie jej potrzeba do samodzielnego robienia zakupów. Przedstaw dziecku praktyczne zastosowanie tych umiejętności.

Nowe znajomości

Dla dziecka ważne będzie też to, iż w szkole pozna nowe koleżanki i kolegów, że razem będą się bawić. Jeżeli córka będzie uczęszczała do szkoły razem z dziećmi z przedszkola koniecznie jej o tym powiedz, gdyż znajome osoby znacznie obniżą stres .

W edukacji wczesnoszkolnej nie brakuje też różnego rodzaju wycieczek, przedstawień, zabaw, które umilą dziecku pobyt w szkole.

Wspólne zakupy

Dobrym sposobem do zachęcenia dziecka do szkoły jest pozwolenie dziecku, by wybrało przybory szkolne. Udaj się razem z córka do sklepu i pozwól wybrać jej plecak, zeszyty, piórnik. Pewnie córka będzie chciała mieć te przedmioty z motywami z bajek czy ulubionymi bohaterami. Te przedmioty uatrakcyjnią pobyt w szkole Karolinki.

