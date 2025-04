fot. Fotolia

Polskie dzieci tyją najszybciej w całej Europie. Otyłość to choroba, na tle której rozwijają się inne zaburzenia metaboliczne (cukrzyca, choroby układu krążenia), a dodatkowo problemy z koncentracją, obciążenie stawów, problemy interpersonalne.

Otyłe dziecko to otyły dorosły w przyszłości.

Dieta – jak żywić dziecko z nadwagą?



W przypadku zaobserwowanej już nadwagi u dzieci kluczowe znaczenie ma dieta. Należy bezwzględnie wyeliminować produkty sprzyjające otyłości, jednocześnie zachowując pełną wartość pokarmów.

Nie można głodzić dziecka, ograniczając mu ilość posiłków, ale trzeba szczegółowo przeanalizować to, co dziecko zjada. Szczególnie niebezpieczne są tzw. „zapychacze”, które nie dość, że dostarczają nadmiernej porcji kalorii, to również w ich skład wchodzi wiele szkodliwych substancji dodatkowo obciążających organizm.

Niewłaściwy dobór produktów tworzy złe przyzwyczajenia, a te stają się niezdrowym nawykiem w życiu dorosłym. Bezmyślne spożywanie dodatkowych porcji bogatych w cukry, tłuszcze, a także w różne szkodliwe, chemiczne substancje wzmacniające smak, zapach i kolor prowadzi do niepotrzebnego obciążania rozwijających się organizmów.

Pamiętajmy, że zanim dziecko wyjdzie z domu, musi zjeść śniadanie, które nie musi być obfite, ale powinno dostarczyć podstawową dawkę odżywczą na „start”. Rano, po przebudzeniu, dzieci nie mają zbyt dużego apetytu, dlatego śniadanie nie może być „ciężkie”.

Od maleńkiego należy uczyć dzieci regularnych posiłków, nie ulegać ich prośbom o słodycze, starać się chodzić razem na zdrowe zakupy i również wspólnie przygotowywać posiłki.

Podstawą diety dziecka jest urozmaicenie. To ciężka praca, ale warto nauczyć się gotowania smacznych, a jednocześnie niskokalorycznych potraw. Warto ustalać menu z dzieckiem oraz zaangażować opiekunów w przedszkolu w organizowanie zajęć dotyczących zdrowego żywienia oraz celebrację urodzin w inny sposób niż tradycyjny tort i niezdrowe przekąski.

Więcej ruchu – sport w życiu dziecka



Zadaniem rodzica jest zorganizować dziecku zajęcia, które zajmą jego uwagę, umysł i ciało. Najlepszym pomysłem powinien być ruch i to najlepiej na świeżym powietrzu.

Dzieciom wystarczy już godzina ruchu dziennie.

Warunkiem podstawowym, jeśli ruch ma przynieść oczekiwane efekty, jest systematyczność.

Dla dziecka lepsze są mniejsze dawki aktywności, ale praktykowane codziennie niż męczące zajęcia raz w tygodniu.

Aktywność fizyczna dziecka nie musi polegać na wykonywaniu trudnych, męczących ćwiczeń. Dobór rodzaju wysiłku też nie powinien być przypadkowy.

Zanim dziecko zacznie ćwiczyć, lepiej skorzystać z porady specjalisty.

Rozmawiaj z dzieckiem i obserwuj jego podejście do ćwiczeń. Wysiłek fizyczny nie może być dla dziecka nudny. Dla wszystkich najlepszy będzie ogólnorozwojowy trening sprawnościowy z umiarkowaną intensywnością. Z pewnością wpłynie on pozytywnie na zdrowie i rozwój dziecka, a przebywanie na świeżym powietrzu z pewnością pozwoli dotlenić organizm oraz rozładować nadmiar energii.

Rozmowa z dzieckiem



Świadomy rodzic nigdy nie powinien zostawiać dziecka samego z jego problemem. Tylko dobry kontakt i rozmowa z dzieckiem pozwoli zrozumieć i określić rozmiar problemu.

Dojrzałe i odpowiedzialne wychowanie zawsze przyczynia się do wyrobienia pozytywnych wartości u dziecka, jednocześnie przeciwdziałając podejmowaniu nierozważnych decyzji.

Rozwijanie zainteresowań dziecka



Dzięki obserwacji swojego dziecka możemy określić, jakie zainteresowania ono wykazuje. Wraz ze wzrostem i rozwojem dziecka zainteresowania mogą się zmieniać – to bardzo dobrze, bo świadczy o kreatywności dziecka.

Najważniejszą kwestią jest kontrolowanie, aby zainteresowania nie poszły w złym kierunku. W obecnych czasach mamy bardzo duże możliwości wpływania i rozwijania swoich pasji. Już młodsze dzieci w wieku przedszkolnym maja możliwości korzystania z różnych form zajęć łączących edukację z zabawą. Dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym może korzystać z dodatkowych form zajęć pozalekcyjnych w postaci np. klubów, sekcji, kółek zainteresowań.

Każde miasto stwarza możliwości i przeznacza na ten cel pieniądze, organizując różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży w domach kultury, bibliotekach, stowarzyszeniach. Dodatkowe zainteresowania pozwolą wypełnić prawidłowo czas w oczekiwaniu na zdrowy posiłek.

Autor: mgr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny, Instytut Żywności i Żywienia.