Każdy rodzic chciałby, by jego dziecko bez problemu nawiązywało kontakt z kolegami i dobrze czuło się w grupie. Ale nie wszystkim maluchom przychodzi to łatwo. Niektóre wolą trzymać się na uboczu. Będąc świadkiem takiej sytuacji, często usiłujemy przekonać dziecko, by przełamało nieśmiałość i dołączyło do grupy. Robimy to z obawy, że inaczej nigdy się nie zsocjalizuje, wyrośnie na odludka, życiowego nieudacznika ktory nei będzie potrafił walczyć o swoje. Problem w tym, że to nie działa. Mało tego! Niejednokrotnie przynosi efekt odwrotny do zamierzonego – dziecko coraz bardziej zamyka się w sobie. Co w takim razie robić i jak ośmielić dziecko?

Zaakceptuj je takim, jakie jest

Przyjmij do wiadomości fakt, że twój smyk jest nieśmiały i potrzebuje więcej czasu niż jego rówieśnicy, by oswoić się z nową sytuacją. To nic złego. Pogódź się z tym. Gdy dziecko poczuje się akceptowane, łatwiej będzie mu pokonać wewnętrzny opór.

Bądź cierpliwa i nie snuj czarnych scenariuszy

To nieprawda, że nieśmiali ludzie nie potrafią radzić sobie w życiu. Brad Pitt, Tom Cruise, Robert De Niro, Nicole Kidman i Julia Roberts też w dzieciństwie byli nieśmiali. A nie przeszkodziło im to w zrobieniu kariery i nawiązwyaniu relacji. Nie ma sensu martwić się na zapas!

Zastosuj metodę drobnych kroków

Jeśli chcesz ośmielić dziecko, delikatne namawiaj je do działania, po to by nie stało się wiecznym obserwatorem. W przypadku nieśmiałych ludzi sprawdza się to znacznie lepiej niż tzw. rzucanie na głęboką wodę.

Porozmawiaj o problemie z nauczycielką

Zarówno w szkole czy przedszkolu, jak i w domu dziecko powinno mierzyć się z sytuacjami, w których może stosunkowo łatwo (ale nie bez wysiłku) osiągnąć sukces. To doda mu wiary we własne możliwości.

Zapisz na zajęcia z trenerem

Nawet drobne sukcesy sportowe sprawią, że dziecko nabierze więcej wiary we własne siły. Najlepiej byłoby, gdyby ćwiczenia odbywały się z trenerem i nie były nastawione na rywalizację. Na pierwszym etapie każda porażka może bowiem osłabiać motywację dziecka. Polecamy: pływanie, karate, aikido i gimnastykę.

Pomóż znaleźć przyjaciół

Dodatkowe zajęcia to świetna okazja do zawarcia nowych znajomości i przełamania lodów w kontaktach z rówieśnikami. Zwróć uwagę na to, z kim chciałoby zaprzyjaźnić się twoje dziecko i zaproponuj zaproszenie kolegi lub koleżanki do domu. Na własnym gruncie łatwiej będzie malcowi przezwyciężyć opory. Nie zdziw się, jeśli dziecko nie będzie chciało pójść z rewizytą. Nieśmiały człowiek w takiej sytuacji zwykle odmawia. Być może zmieni zdanie, jeśli obiecasz, że będziesz stale w polu widzenia.

