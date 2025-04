Są maluchy, które bez problemu odnajdują się w nowym środowisku. Są jednak i takie, którym sporo czasu zajmuje nawiązanie kontaktu z rówieśnikami. Zobacz, jak mu dodać odwagi!

Reklama

1. Chwal

Chwal dziecko, ale za konkretne umiejętności. Nie rzucaj ogólnikami! Lepiej by wiedział, że pięknie rysuje zwierzątka, niż że generalnie ładnie to robi. Dzięki temu zyska swoją "działkę", w której będzie czuć się mocny.

2. Doceniaj rozwój umiejętności

Pokaż przedszkolakowi, że każdego dnia potrafi trochę więcej. Przypominaj, że jeszcze niedawno nie umiał jeździć na rowerze, wiązać sznurowadeł, czy bał się zjeżdżać z wysokiej zjeżdżalni.

3. Daj szansę bycia samodzielnym

Nic tak nie wzmacnia poczucia własnej wartości jak wrażenie, że się może i da radę. A wysokie poczucie własnej wartości zmiata nieśmiałość ze sceny.

Czy gestami można ukryć nieśmiałość?

4. Dawaj wsparcie

Gdy dziecko wpada w tarapaty, stój za nim murem. Wybroń spod obstrzału dociekliwych pytań cioci czy wujka. Czasem trzeba być ochroniarzem nieśmiałka i powstrzymać innych dorosłych.

5. Solidaryzuj się

Jeśli też byłaś nieśmiała, powiedz o tym malcowi. Przyznaj, że czułaś się nieswojo w nowych sytuacjach i opowiedz mu, jak sobie z tym poradziłaś.

6. Wspieraj prostymi gestami

Silny uścisk, przybicie piątki. To bardzo ważne gesty dla dziecka. Dzięki nim czuje, że ma wsparcie w rodzicu i nie opuści go, choćby nie wiadomo co się stało.

7. Wspieraj dobrym słowem

"Uda ci się, spróbuj jeszcze raz", "nauczysz się, tylko trzeba poćwiczyć", śmiało do przodu!". Te zdania mogą zdziałać cuda!

8. Zabierz dziecko w odpowiednie miejsce

Może być to park linowy, nowoczesny plac zabaw z przeszkodami, aquapark lub gokarty. Dziecko poczuje moc drzemiącą w jego psychice.

Reklama

Dowiedz się więcej o nieśmiałości:

Czy nieśmiałość może mieć dobre strony?

Jak pokonać nieśmiałość?

Fobia społeczna czy po prostu nieśmiałość?