Najważniejszą rzeczą, którą powinni zrobić rodzice zauważając, że ich maluch źle się czuje, jest zwrócenie się po pomoc do lekarza (telefonicznie bądź w trakcie wizyty w przychodni). Natychmiast postawi on odpowiednią diagnozę oraz przepisze odpowiednie leki i witaminy.

Reklama

Jak radzić sobie w domu z chorującym maluchem?

Chory maluch wymaga od nas szczególnie dużo troski, miłości oraz przede wszystkim cierpliwości. Nie rozumie on tego, co się z nim dzieje. Odczuwa dyskomfort, który mu się nie podoba i pokazuje to w jedyny sposób, jaki potrafi – marudząc oraz płacząc.

Najczęściej chore dziecko musi zostać w domu. Chroni to przed dalszym rozwojem choroby oraz jej rozprzestrzenieniem. Nie pozwól mu jednak się nudzić – niech poogląda bajki, poczytajcie razem książki. Daj mu ulubione zabawki. Możecie też pośpiewać razem piosenki. Spraw, aby wciąż czuło Twoją obecność i troskę. Nie koncentruj się na objawach, lecz pozwól mu zapomnieć o chorobie.

Twoim zadaniem jest również zapewnienie warunków takich, by dziecku było jak najlepiej.

Polecamy: Chore dziecko – szczepić czy nie?

Zmniejsz dyskomfort związany z gorączką, lejącym się katarem czy kaszlem. Ubierz je w bawełniane, lekkie i dobrze chłonące rzeczy oraz pozwól mu przytulić się do Ciebie.

Jeżeli maluch wymaga pozostawania w łóżku, zastosuj bawełnianą pościel i regularnie zmieniaj ją na czystą. Postaw obok łóżka wszystko, czego może potrzebować, między innymi zapas chusteczek higienicznych.

Raz na jakiś czas warto wyprowadzić malucha do innego pokoju, a pomieszczenie, w którym się znajduje regularnie, porządnie wywietrzyć. Zaproszenie do pokoju z powrotem może otrzymać dopiero, gdy temperatura się wyrówna. Przebywanie w pomieszczeniu ze świeżym powietrzem na pewno pomoże mu poczuć się lepiej.

Ważne jest, aby podawać dziecku odpowiednią ilość picia, najlepiej ciepłej herbatki. Nawilży ona gardło oraz zmniejszy męczący kaszel. Prawdopodobnie dziecko nie będzie chciało zbyt dużo jeść podczas choroby. Staraj się więc podawać mu półpłynne potrawy (kisiel, budyń, zupkę), lecz nie zmuszaj go na siłę do jedzenie. Najważniejsze jest, aby dużo piło.

Pamiętaj, że dla malucha najważniejsze jest poczucie bliskości oraz miłość, jaką go obdarzamy. Spróbuj wygospodarować czas na spełnianie jego zachcianek oraz wspólną zabawę. Energia, jaką mu poświęcisz, zaowocuje szybkim powrotem do zdrowia.

Reklama

Czytaj też: Czy matka może przebywać z chorym dzieckiem szpitalu?