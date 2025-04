Chociaż to 14 lutego wypada święto miłości, my zdecydowanie zachęcamy do świętowania walentynek przez okrągły rok. I to wcale nie tylko w odniesieniu do partnera.

Wiadomo, że wyznawanie miłości słowami jest bardzo ważne. To dzięki temu dziecko nauczy się okazywania uczuć, to wzmocni jego poczucie własnej wartości i doda wiary w siebie. Można jednak powtarzać „kocham cię” i 60 razy dziennie, a jeśli nie idą za tym czyny, będą to tylko puste słowa. Po latach najbardziej pamięta się małe gesty i wyjątkowe sytuacje, które zapadają w pamięć bardziej niż górnolotne wyznania.

Sprawdź naszą listę drobnych pomysłów, które sprawią, że twoje dziecko poczuje się kochane. To pomysły nie tylko na walentynki z dzieckiem.

Przeczytaj po raz 77 tę samą książkę

A nawet po raz 277. Mimo że masz tak strasznie dość wałkowania całymi dniami encyklopedii owadów. Mimo że poszczególne strony mogłabyś recytować, nawet wyrwana z głębokiego snu o 4 nad ranem.

Zostaw liścik

Jeśli twoje dziecko to starszak, który umie już czytać, nakreśl kilka miłych słów i podrzuć mu je na karteczce. Maluch też na pewno ucieszy się z narysowanego serduszka (albo dinozaura ;-) ).

Nie lekceważ płaczu

Nawet, jeśli potok łez płynie po raz setny w tym samym dniu. Nawet dorośli często nie panują nad emocjami, a co dopiero kilkulatek...

Pozwól na odrobinę cukru

Dobrze wiemy, że cukier to biała śmierć, a jego dodatek można teraz znaleźć we wszystkim, nawet w niepozornym pieczywie pszennym. Też staramy się go ograniczać naszym dzieciom, ale czasem... można odpuścić. Niech maluch nie kojarzy słodkości z czymś zakazanym, co zawsze wiąże się z krzywym spojrzeniem mamy. Zakazany owoc smakuje przecież najlepiej. Przygotuj czasem absolutnie niezdrowy deser. Pozwól od czasu do czasu na zjedzenie paczki żelków.

Zatańcz szaloną piosenkę

Nawet jeśli dziki taniec lub wygłupy nie są w twoim stylu, czasem warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Śmieszny taniec albo ostra walka na poduszki budują bliskość!

Zaproś dziecko na randkę

Szczególnie, jeśli masz więcej niż jedną pociechę. Każdy z nas lubi mieć czasem wyłączność... Zaproś czasem malucha na samotny spacer, resztę dzieciaków zostawiając z tatą/babcią/nianią. To działa też w przypadku jedynaków - nie ma szczęśliwszych synków niż ci, których mamusie regularnie zabierają na gofry ;-)

Patrz w oczy

To pewnie czasem irytujące, gdy kilkulatek przeszkadza w pracy zdalnej, albo zasypuje pytaniami podczas oglądania obiadu. Pamiętaj jednak, jak ważny jest kontakt wzrokowy. Potrzebujemy go szczególnie dzisiaj, w erze ciągłego wpatrywania się w ekrany smartfonów.

fot. Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Zrób ulubiony obiad

Oczywiście, każdy dostałby szału, jedząc co drugi dzień pomidorową z ryżem. Przypomnij sobie jednak, jaka byłaś szczęśliwa w dzieciństwie, gdy mama spełniała twoje kulinarne zachcianki.

Powspominaj okres, w którym było bobasem

Dzieci uwielbiają słuchać historii (prawdziwych lub nie), a prym wiodą wspominki z okresu ciąży/wczesnego niemowlęctwa. To aż nie do wiary - te opowieści o kupach w pieluszce, pierwszych ząbkach i ulubionych grzechotkach!

Zrób miejsce w swoim łóżku

Nic nie jest większym wyrazem miłości, niż niespodziewana ochrona przed nocnymi potworami. Chociaż nocne wędrówki ludów potrafią nadwyrężyć cierpliwość, pomyśl że pewnie za parę lat będzie ci ich brakować...

