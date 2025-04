Jak odzwyczaić dziecko od smoczka? Poznaj 5 najlepszych porad!

1. Ograniczaj na długo przed ostatecznym rozstaniem

Sporadyczne używanie smoczka nie zaszkodzi. Ale gdy dziecko ssie go niemal cały czas, istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się wad zgryzu. Psychologowie podkreślają, że takie dziecko później zaczyna mówić, niewyraźnie wymawia słowa i ma mniejszą ochotę na porozumiewanie się z najbliższymi. Dlatego wkładanie smoczka do ust, ilekroć smyk zapłacze, to droga donikąd. Maluch musi sam nauczyć się uspokajać.

2. Wybierz odpowiedni moment

Pierwszy dobry moment jest wtedy, gdy dziecko ma około pół roku – wtedy dynamicznie się rozwija, uczy wielu nowych rzeczy i może po prostu zapomnieć o smoczku. Warto również wykorzystać czas po drugich urodzinach, kiedy dziecko już całkiem dobrze radzi sobie ze swoimi emocjami.

3. Bądź cierpliwa

Odradzamy drastyczne metody, np. zanurzanie smoczka w pieprzu – to jest karanie dziecka! Najpierw ogranicz ssanie smoczka podczas spacerów - powiedz, że zostaje w domu. Następnym krokiem może być używanie go tylko do zasypiania. Ostatni krok to radykalne pozbycie się smoczka. Ustal to z dzieckiem i poproś, by samo go wyrzuciło. Jeśli nie zechce, ty to zrób. Pamiętaj - musisz być konsekwentna!

4. Zwróć uwagę na sytuację, w której znajduje się dziecko!

Odzwyczajać od smoczka możesz dziecko tylko wtedy, gdy w rodzinie wszystko układa się dobrze i maluch czuje się bezpiecznie. Nie można zabierać smoczka w sytuacji stresowej (np. gdy właśnie zaczyna chodzić do żłobka, jest chory, przeprowadzacie się). Nie jest również dobrym pomysłem jednoczesne odzwyczajanie dziecka od smoczka i butelki ze smoczkiem.

5. Dostosuj się do sytuacji

Podczas odzwyczajania od smoczka okazuj dziecku zainteresowanie, poświęcaj mu więcej czasu. Dwulatkowi możesz zaproponować zabawę w oddanie smoczka bobasowi czy np. kaczuszkom spotkanym w parku. Spróbuj podarować coś w zamian, np. maskotkę.

na podstawie tekstu autorstwa Aleksandry Sobieraj/Mamo to ja