O smogu jest ostatnio coraz głośniej. Nic dziwnego, bo poziom zanieczyszczenia zawartości szkodliwych substancji w wielu miejscach w Polsce jest przekroczony nawet o 300–400 procent! Jego cząsteczki mogą przenikać przez drogi oddechowe wprost do naszego krwioobiegu i przynieść niebezpieczne dla zdrowia skutki. Równie groźne są alergeny, które wywołują reakcję obronną organizmu m.in. w postaci kaszlu. Nieleczona alergia może z kolei prowadzić do astmy.

Reklama

Jakie zagrożenia niosą ze sobą zanieczyszczenia powietrza?

Skutki działania smogu na organizm człowieka to działania krótko i długofalowe. Powoduje on wzrost zapadalności na zapalenie płuc i oskrzeli, przedłuża czas zdrowienia, zaostrza alergię i astmę, na którą choruje w Polsce już około 6% dzieci. Cząsteczki PM2,5 są groźne nie tylko dla układu oddechowego, powodują także zapalenia spojówek, mogą nawet zaostrzać alergiczne zmiany skórne o typie wyprysku kontaktowego (egzema) – mówi dr n. Med. Małgorzata Biernacka-Zielińska, specjalista Chorób Dzieci.

Zanieczyszczenia powietrza sprzyjają także zwiększeniu częstości zachorowań i przedłużają ich przebieg, a także niekorzystnie wpływają na stan zdrowia dróg oddechowych oraz zaostrzają objawy alergii. Jest to najbardziej niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby przewlekłe układu oddechowego, kobiet w ciąży oraz dzieci. "Smog upośledza funkcje obronne dróg oddechowych, drażni i uszkadza nabłonek rzęskowy oskrzeli, toruje drogę wirusom i rozmaitym bakteriom. Organizm usiłuje się bronić, chcąc usunąć szkodliwe cząsteczki. Pojawia się więc przewlekły i uporczywy kaszel. U dzieci żyjących w dużych aglomeracjach, szczególnie zanieczyszczonych, występują przewlekłe bóle głowy, osłabienie, ciągłe zmęczenie, zaburzenie koncentracji, a kobiety ciężarne rodzą dzieci o mniejszej masie ciała, które są w późniejszym życiu zdecydowanie słabsze i podatniejsze na choroby. Zanieczyszczenia kumulują się przy gruncie, dlatego małe dzieci oddychają powietrzem o jeszcze gorszej jakości niż dorośli. Poza tym maluchy często oddychają przez usta, przez co eliminują nos, jako element usuwania szkodliwych pyłków" – przestrzega dr Biernacka-Zielińska. Jak widzisz w grę wchodzi zdrowie całego społeczeństwa, a zwłaszcza ich najmłodszych członków, dlatego właśnie walka z zanieczyszczeniem powietrza powinna być celem nas wszystkich.

Jak chronić się przed smogiem i alergenami?

Na jakość powietrza na zewnątrz możemy wpływać wszyscy, np. rezygnując z gorszej jakości materiału opałowego czy zamieniając samochód na rower. Zanim jednak stan powietrza wyraźnie się poprawi, powinnaś zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jeśli wydaje Ci się, że podczas smogu czy wzmożonego okresu pylenia, wystarczy dużo przebywać z dzieckiem w domu i jak najrzadziej wychodzić z nim na dwór, to niestety jesteś w błędzie. Nie licząc okresów kiedy zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz osiąga wysoki poziom, powietrze, którym oddychamy w domu czy w pracy bywa nawet do 5 razy bardziej zanieczyszczone. Badania udowodniły, że niska jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń zaostrza objawy alergii. Ponadto powietrze w naszych domach, zwłaszcza w sezonie grzewczym jest zazwyczaj suche i bardzo ciepłe, przez co drażni i wysusza śluzówki. Kolejnymi czynnikami niekorzystanie wpływającymi na układ oddechowy są alergeny, chociażby roztocza kurzu domowego czy sierść zwierząt. Jak widzisz, trujące i niebezpieczne związki, czyhają na nas na każdym kroku, dlatego najlepiej wziąć sprawy w swoje ręce i samemu zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy.

Nowe technologie zdecydowanie ułatwiają to zadanie. Niektóre oczyszczacze powietrza dostępne na polskim rynku w naturalny i bezpieczny sposób zapewniają wydajne oczyszczanie i pomagają pozbyć się szkodliwych substancji zawartych w smogu i nie tylko. Filtrują bakterie, wirusy, związki chemiczne i alergeny. Warto sięgać po te, naturalne, bez jonizacji, ozonu czy szkodliwych środków chemicznych, jak np. oczyszczacz powietrza–Philips AC2887, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Produkt opatrzony znakiem rekomendacji PTA jest przebadany pod kątem alergologicznym i bezpiecznym dla alergików. Zastosowana w oczyszczaczu AC2887 technologia VitaShield skutecznie usuwa zanieczyszczenia, takie jak drobne cząsteczki PM2,5, PM10 (a nawet mniejsze o średnicy 0,02 mikrometrów), w tym do 99,97% typowych alerganów znajdujących się w powietrzu jak kurz, roztocza, pyłki, sierści zwierząt oraz do 99,9% bakterii i niektóre wirusy, takie jak H1N1*. Zakup takiego urządzenia na pewno jest rozsądnym rozwiązaniem – podkreśla dr n. Med. Małgorzata Biernacka-Zielińska Specjalista Chorób Dzieci.

Fot. materiały prasowe

Dodatkowo oczyszczacz wyposażony jest we wskaźniki jakości powietrza: wskaźnik cząsteczek PM2,5 oraz wskaźnik kolorystyczny, dzięki czemu na bieżąco informuje Cię o jego stanie, dlatego zawsze masz pewność, że Ty i Twoi najbliżsi oddychacie czystym powietrzem.

Oczyszczacz powietrza Philips znajdziesz w sklepie RTV Euro AGD.

1Rzeczywiste wartości to współczynniki dla powietrza wewnątrz / na zewnątrz wynoszące 1,62–6,37 w miesiącach letnich i 2,05–10,99 w miesiącach zimowych. Źródło danych tekstowych i liczbowych: T. Salthammer Angewandte Chemie Int. Ed. 52, (2013), 3320.