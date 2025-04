Gorączką określa się temperaturę ciała >38,5°C. Dość często zdarza się, że jest jedynym objawem choroby u dziecka. Jej pochodzenie może być wielorakie. Jeśli nie wystąpią inne objawy proces diagnostyczny może być złożony.

Rodzice często bagatelizują jej wystąpienie podając leki przeciwgorączkowe. Potrafią czekać aż minie kilka godzin a nawet dni.

Przyczyny wysokiej temperatury

Oczywiście powodem jej wystąpienia może być przegrzanie, stres czy niegroźna wirusowa infekcja kataralna. Czasami jednak może być pierwszym objawem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy. Jeśli będzie rodzic zwlekał z wizytą u lekarza może się to skończyć nawet zgonem dziecka.

Gorączka może być początkowo jedynym objawem, ale prędzej czy później dochodzą kolejne. Gorączka bardzo często jest pierwszym objawem infekcji górnych dróg oddechowych, zapalenia dróg moczowych czy trzydniówki.

Gorączka trzydniowa

Wśród dzieci do lat trzech za najpopularniejszą chorobę z wysoką gorączką uznaje się chorobę trzydniową. Zazwyczaj największa zachorowalność jest w sezonie jesienno- zimowym. Wysoka temperatura, nawet do 40°C występuje u dziecka bez innych objawów przez trzy dni i ustępuje. Wtedy na ciele dziecka pojawiają się czerwone nieswędzące krostki w jednym czasie i same ustępują po zazwyczaj 4 dniach. Dziecko powraca do zdrowia.

Należy pamiętać by zgłosić się do lekarza z dzieckiem do lat trzech z każdą gorączką, jeśli nie ma innych objawów. Jeśli u dziecka powyżej 3 roku życia utrzymuje się powyżej 48 godzin też należy skonsultować się z pediatrą.

Jak obniżyć gorączkę?

Jeśli dziecko wysoko gorączkuje w oczekiwaniu na lekarza zawsze trzeba mu podać leki przeciwgorączkowe. Najbezpieczniejszy jest paracetamol. Można podać go w syropie lub czopku, a jeśli dziecko umie dobrze łykać w tabletce. Do odmierzania syropu należy używać oryginalnych miarek wyskalowanych w mililitrach, które są dołączone do leku. Zawsze na opakowaniu jest podana dawka zależna od wagi dziecka. Jest to przeważnie 15 - 20 mg leku na kilogram masy ciała na dawkę. Zazwyczaj podaje się dawkę co 6 godzin. Alternatywnie można podawać ibuprofen. Gdy dziecko wypluwa syropek należy założyć czopek zawierający także odpowiednią dawkę leku. Nie zaleca się stosowania u dzieci Polopiryny lub Pyralginy.

Można też dodatkowo zbijać gorączkę robiąc zimne okłady na czoło, kark, okolice prawego podżebrza i łydki dziecka. Można zanurzyć dziecko w chłodnej kąpieli na kilka minut. Jeśli w czasie gorączki dziecko dostanie drgawek, należy jak najszybciej udać się do szpitala.

