Od pewnego czasu twoje dziecko zachowuje się jakoś inaczej? Do tej pory grzeczne i uśmiechnięte nagle stroi fochy, na nic się nie zgadza i jest grymaśne? Czy wiesz, że właśnie tak objawia się bunt dwulatka? Sprawdź, czego jeszcze możesz spodziewać się po dziecku w tym okresie!

Reklama

Jak objawia się bunt dwulatka?

1. Mówi "nie", choć myśli "tak"

Zbuntowany dwulatek zawsze w pierwszej myśli na zadane pytanie odpowie "nie". Po chwili jednak może przemyśleć sprawę i zgodzić się na to, co proponuje mama.

2. Bardzo stanowczo odmawia podporządkowania się

A nawet więcej! To czas, kiedy możesz czasami chcieć uciec ze sklepu, gdy dziecko krzyczy, piszczy, kładzie się na podłogę, gdy jest nie po jego myśli. W tym okresie bardzo burzliwe reaguje na wszelkie zakazy.

3. Zupełnie traci kulturę przy jedzeniu

Powiedzieć, ze bawi się jedzeniem, to mało. Albo nie chce w ogóle jeść, albo je, ale przy tym plując i rozrzucając jedzenie, gdzie się da.

4. Staje się artystą malarzem

A ulubionym miejscem, na którym maluje swoje arcydzieła, jest oczywiście ściana. Ewentualnie jakiś mebel.

5. Kusi go wszystko, za zabronione

I niebezpieczne! Musisz uważać, bo dwulatek bardzo chętnie wsadzi palec do gniazdka, głowę do pralki lub zechce umyć ręce w sedesie.

6. Nie cierpi czekać

Niecierpliwość to bardzo charakterystyczna cecha zbuntowanego dwulatka. Wszystko musi mieć na już. Nie ma mocy o konieczności czekania.

7. Najpierw niszczy, potem żałuje

Zachowuje się czasami irracjonalne, najpierw w nerwach niszcząc ulubione zabawki, a potem płacząc, że są zepsute.

8. Staje się "Zosią samosią"

Wszystko chce robić samodzielnie. Nie bardzo sobie radzi, ale nie chce dać sobie pomóc.

9. Nie chce się dzielić zabawkami

Myślisz, że gdy weźmiesz więcej zabawek do piaskownicy, zapewnisz fajną, wspólną zabawę nie tylko dla własnego dziecka? Absolutnie nie! Dziecko może dusić wszystkie swoje zabawki i krzyczeć, że to jego za każdym razem, gdy jakieś inne dziecko choćby je dotknie.

10. Staje się nocnym markiem

Do tej pory ładnie zasypiało, a nagle ten rytuał stał się problemem? To wszystko przez to, że dziecko w tym czasie ma jakiś pomysł na siebie i nie bawią go żadne reguły ani odgórnie narzucane zasady.

Reklama

Sprawdź więcej porad dotyczących rozwoju dziecka:

Jak postępować z zakochanym przedszkolakiem?

15 sposobów na wychowanie optymisty

Jak nauczyć dziecko dokonywania wyboru?