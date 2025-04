Fot. Fotolia

Dlaczego dzieci na zakupach się gubią?

Zabierając dziecko na spacer, na zakupy do galerii handlowej, do teatru dla dzieci, kina albo cyrku, zapewniamy naszym pociechom kolejną „małą przygodę” życia. Ciekawski maluch najczęściej jest pochłonięty tym, co dzieje się dookoła i nie zdaje sobie sprawy z tego, że oddalenie się od dorosłego opiekuna może być dla niego groźne. Dla dziecka ważne są impulsy zewnętrzne, na których skupia ono całą swoją uwagę.

Dzieci najczęściej oddalają się od swoich rodziców, by po prostu zaspokoić swoją ciekawość. Nagle zdają sobie sprawę, że są same i nie wiedzą, jak odnaleźć rodzica bądź wrócić do miejsca, w którym chwilę wcześniej wspólnie się znajdowali.

Otoczenie wielu obcych ludzi najczęściej także nie pomaga, ponieważ dziecko instynktownie odczuwa stan zagrożenia. Na szczęście często znajduje się życzliwa osoba, która pomaga maluchowi w odnalezieniu rodziców. W tym samym czasie w panikę wpadają oczywiście rodzice, bo przecież była to tylko chwila…

Każda, nawet najkrótsza nieplanowana rozłąka dziecka i rodzica, jest przeżyciem nieprzyjemnym dla obydwu stron i niesie ze sobą ogromną dawkę stresu. Aby uchronić dziecko przed tego typu sytuacjami bądź możliwie skrócić czas rozłąki, warto zastosować kilka zasad.

Jak nie zgubić dziecka podczas zakupów?

1. Zawsze miej dziecko przed sobą

Jeśli dziecko jest w wózku lub w spacerówce – staraj się nie wypuszczać jej z rąk. Zwróć szczególną uwagę na wózek i dziecko, kiedy przebywasz w większej grupie klientów.

2. Zaangażuj dziecko w robienie zakupów

Kiedy maluch będzie aktywnie uczestniczył w zakupach, na pewno nie stracisz go z oczu! Wspólnie poszukujcie produktów z listy zakupów

3. Nie znikaj w przymierzalni

Wybierając się na zakupy z małym dzieckiem pamiętaj, aby nie pozostawiać go bez opieki. Nie sądź, że ochroniarze sklepu odzieżowego będą mieć oko na twoją pociechę – po prostu zabierz je ze sobą do przymierzalni.

Z większym dzieckiem pozostawaj za to w kontakcie słownym – wyglądaj od czasu do czasu, radź się, czy sukienka dobrze na tobie leży. Dzięki temu dziecko nie będzie się nudzić, poczuje się potrzebne i nie przyjdzie mu do głowy, aby się oddalić.

4. Naucz dziecko podstawowych danych na swój temat

Po pierwsze, dziecko powinno znać na pamięć swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Ważne jest także, aby maluchy znały imiona i nazwiska swoich opiekunów. By dziecko ani przez chwilę nie pozostało anonimowe, warto zaopatrzyć je choćby w silikonową bransoletkę z numerem telefonu do rodziców oraz ewentualnie innymi danymi kontaktowymi.

Taką zawieszkę możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z propozycji mySafety Smyk, na którą składa się bransoletka z zawieszką (z serduszkiem dla dziewczynki, z samochodem dla chłopca) z wygrawerowanym numerem ID oraz numerem kontaktowym czynnej 24 godziny na dobę infolinii.

5. Ustalcie wspólny plan działania

Jeśli maluch ma "tendencję" do gubienia się w dużym sklepie lub centrum handlowym, koniecznie ustalcie co robić, kiedy się zgubi. Możecie np. umówić się, że kiedy straci cię z oczu uda się w umówione miejsce i tam będzie na ciebie czekać.

