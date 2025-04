Wychowanie dziecka to prawdziwa sztuka. Trzeba nie tylko wykazać się życiową mądrością, zaradnością i empatią, ale przede wszystkim cierpliwością oraz stanowczością. Z tym ostatnim ma problem wiele kobiet. Bo jak niby nakrzyczeć na dziecko, albo zakazać mu czegoś? Takie pobłażliwe zachowanie, często połączone ze zbyt wielką uległością powoduje, że wielu chłopców wychowanych zostaje na typowych maminsynków. Zobacz, jak nie popełniać błędów wychowawczych i wychować dziecko na zaradnego mężczyznę.

1. Nie chuchaj na malucha

Twoja pociecha nie jest ze szkła albo z cukru. To że podczas zabawy się lekko uderzy albo wróci do domu z niewielką raną na kolanie to naprawdę nic strasznego. Dziecko jest dużo bardziej ciekawe świata niż osoby dorosłe. Twój syn, tak jak jego rówieśnicy, będzie chciał skakać po kałużach, chodzić po drzewach i jeździć na rowerze bez trzymanki. Brzmi groźnie, ale jeśli będziesz stale zabraniała mu wszystkiego, co wydaje ci się narażeniem jego życia i zdrowia na uszczerbek, wychowasz strachliwego mężczyznę, który nie będzie miał odwagi wyjść z domu, bo jeszcze przejedzie go tramwaj.

2. Nie bądź uległa

Nie możesz pozwalać swojemu dziecku na wszystko. Wyrządzisz mu tym wielką krzywdę. Pamiętaj, że inni ludzie nie będą na każde skinienie twojej pociechy. Jeśli nauczysz syna dostawania wszystkiego, co chce, może okazać się, że rzeczywistość strasznie go rozczaruje. Nieprzystosowany do nowej sytuacji chłopiec może reagować agresją albo arogancją. Twój syn powinien być zaradny i samodzielny. Inaczej stanie się społecznym inwalidą, nieodnajdującym się wśród innych.

3. Nie rozpieszczaj

Dawanie poczucia bezpieczeństwa i miłości to jedno, a rozpieszczanie to zupełnie inna sprawa. Jeśli chcesz, aby twój syn miał przyjaciół i normalnie funkcjonował, nie bądź zbyt nadgorliwą mamą. Nagradzaj swoją pociechę, rób mu prezenty, mów, że jest wspaniały, ale pod żadnym pozorem nie przesadzaj. Rozpieszczone dziecko bywa aspołeczne i często nie umie odnaleźć się wśród innych.

