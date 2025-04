Najważniejsze pierwsze siedem lat życia

Najkorzystniejszy okres do nauki przypada na pierwsze siedem lat życia. W tym okresie dzieci zdecydowanie swobodniej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, czyli dźwięczności języka. Ich organy wymowy są wciąż plastyczne, dzięki czemu pozwalają na łatwe przyswojenie akcentu, prawidłowej wymowy i intonacji języka obcego. To z kolei pozytywnie oddziałuje na umiejętności rozumienia ze słuchu. Dzieci szybko przyzwyczajają się do brzmienia języka i bez większego wysiłku rozumieją nauczyciela mówiącego np. po angielsku.

Do siódmego roku życia także ucho dziecka reaguje inaczej. Przyswaja wszystkie długości fal dźwiękowych, nabiera wrażliwości na dźwięki obce. Maluch jest w stanie nauczyć się języka obcego w sposób naturalny i bez większych trudności, pod warunkiem, że ma z nim stały kontakt. Po ukończeniu szóstego roku życia aparat mowy traci swą elastyczność i staje się mniej chłonny. Jeśli do tego czasu rodzice nie zdecydują się wysłać swojej pociechy na lekcje języka obcego, nie będzie ono w stanie w przyszłości wyzbyć się akcentu mowy rodzimej (Johnson i Newport, Cognitive Psychology, 1989).

Nauka języka obcego ma pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i psychologiczny



Wczesna edukacja języków obcych obok argumentów fizjologicznych, oddziałuje na rozwój intelektualny i psychologiczny. Przede wszystkim wpływa na postęp umysłowy, ćwiczy pamięć i poszerza horyzonty dziecka. Jest to najlepszy okres, by w naszych pociechach wykształcić strategię uczenia się. Argument o odbieraniu im dzieciństwa nie jest trafiony, bowiem nauka w tym wieku przebiega na zasadzie rozrywki, w formie gier i zabaw. Nie wymaga ona specjalnego wysiłku umysłowego, jest przyjemnym doświadczeniem, które w konsekwencji skutecznie motywuje do dalszej nauki i gwarantuje lepsze wyniki w przyszłości. Dzięki językom obcym kształtujemy w dzieciach jednocześnie ciekawość świata, świadomość kulturową i społeczną.

Nie można pominąć także aspektów pedagogicznych. Zajęcia odbywają się w grupach, determinując tym samym rozwój społeczny wśród rówieśników. Młodsze dzieci są w stanie efektywnie przyswajać języki obce, bowiem ich zachowania są spontaniczne. Nie są skrępowane, onieśmielone, nawet gdy popełniają błędy. Wciąż uczą się przecież mowy ojczystej, są zatem przyzwyczajone do odkrywania nowego słownictwa i znaczeń, analogicznie jest w przypadku języka obcego.

Autor: Agata Kociatyn-Kurdubelska