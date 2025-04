Jedzenie - nauka samodzielności

Samodzielnego jedzenia nasz szkrab uczy się już trzymając butelkę w wieku niemowlęcym. Obserwujmy malca, kiedy zaczyna chwytać za łyżeczkę bądź widelec pozwólmy mu jeść samemu, nawet gdyby miało się wybrudzić siebie i wszystko dookoła. Na początek do nauki jedzenia przygotujmy papkę np. budyń lub starte jabłuszko, taką konsystencję łatwiej będzie mu nabrać.

Siusianie - nauka samodzielności

Nie sadzajmy dziecka siłą na nocnik, nie krzyczmy i naśmiewajmy się . Pokażmy mu do czego służy. Kiedy potrafi już siadać tzn. w wieku 7-8 miesięcy, sadzajmy go na chwilkę, jeżeli uda mu się załatwić, chwalmy malucha i nagradzajmy np. buziakiem lub brawami. Możemy również wysadzać na nocnik lalki i ukochane pluszaki a samo zrozumie jego funkcjonalność. Nim się obejrzysz szkrab sam usiądzie na nocnik i załatwi potrzebę. Trzeba tylko dać mu czas.

Mycie - nauka samodzielności

Podczas kąpieli pozwól dziecku, aby samo umyło sobie brzuszek, nogi, buźkę. Na samym początku niech to robi samą wodą, ponieważ mydliny mogą dostać się do oczu co zniechęci malca. Jeżeli nie dosięga do umywalki podstaw podnóżek, który ułatwi umycie rączek i buzi.

Nie irytuj się gdy trwa to długo, małe dzieci są powolne jednak nie można ich pospieszać niech to robią w swoim tempie. Uczmy malca również mycia ząbków po każdym posiłku, wpojony od małego nawyk pozostanie na całe życie.

Sprzątanie - nauka samodzielności

Nikt nie lubi sprzątać, a zwłaszcza dzieci. By czynność stała się przyjemnością a nie udręką zamieńmy sprzątanie w zabawę, udawajmy że rozrzucone zabawki to skarby, które musimy włożyć do czarodziejskiej skrzyni.

Wpajajmy, że należy dbać o porządek już od młodych lat, nauczy to systematyczności i dokładności naszego malucha.

Ubieranie - nauka samodzielności

Już dwulatka możesz uczyć samodzielnego ubierania, aby mu to ułatwić kupuj luźne koszulki, bluzy na suwak, a spodnie w gumkę . Oznacz przód i tył, ucz kolejności zakładania ciuszków. Buty kupuj na rzep a nie na sznurowadła. Podczas ubierania nie zwracaj uwagi na czas, zazwyczaj trwa to długo dlatego nie irytuj się tylko spokojnie tłumacz.

By dziecko jak najszybciej się usamodzielniło należy ze spokojem i zaangażowaniem podejść do czynności, które wykonuje oraz spokojnie tłumaczyć i chwalić jego dokonania.