Maluchy lubią mieć wszystkie zabawki pod ręką. Bo na pewno za moment coś będzie potrzebne! Aby w przyszłości smyk nie utonął w bałaganie, warto od początku uczyć go porządku. Jak to zrobić?

Reklama

1. Selekcjonujemy zabawki

Nadmiar przedmiotów przytłacza. Dlatego zmniejsz ich ilość. Wtedy łatwiej będzie nad nimi zapanować. Część zabawek chowaj do piwnicy lub oddawaj potrzebującym maluchom. Szanuj jednak to, co dla dziecka jest ważne (wstążeczki, nakrętki), nawet jeśli tobie wydaje się, że to śmieci.

2. Zorganizuj przestrzeń w pokoiku

Jego wystrój powinien ułatwiać życie. W utrzymaniu porządku pomogą półki na wysokości dziecka, szuflady, pudła i pojemniki, w których można przechowywać klocki, autka i gry. Wtedy sprzątanie staje się prostsze.

3. Określ pory porządków

Zmęczone i senne dziecko nigdy nie będzie miało ochoty na porządki. Zamiast wieczornego generalnego sprzątania zabawek po całym dniu naucz dziecko, by każda kolejna zabawa kończyła się sprzątaniem.

4. Ustal zasady

Naucz dziecko, że gry i puzzle złożone z drobnych elementów, powinny zawsze leżeć w pudełkach, bo nie da się grać, gdy któryś z nich zaginie. Wskaż, w których miejscach nie można bałaganić, np. w przedpokoju (ktoś może się potknąć o zabawki), pod drzwiami (trudno je otworzyć).

5. Zachęcaj poprzez zabawę

Nie oczekuj, że maluch sam posprząta pokój, gdy cała podłoga jest zasłana zabawkami. To zadanie przerasta jego możliwości i może skończyć się płaczem. Aby porządki kojarzyły się dobrze, wymyśl historyjkę, np. sadzamy lalki na półce, żeby sobie poplotkowały.

6. Pomagaj

Zbyt zdecydowane domaganie się, by dziecko zrobiło porządek, a co gorsza zostawianie go na placu boju całkiem samego, nie przyniesie dobrego rezultatu.

7. Doceniaj

Małe dziecko nie jest w stanie posprzątać pokoju jak pomoc domowa. Staraj się go nie poprawiać, gdy zrobi coś źle, tylko taktownie podpowiedz, jak będzie lepiej. Największy zapał budzą pochwały!

Dowiedz się więcej o wychowywaniu dziecka:

3 zabawy, dzięki którym dziecko pokocha matematykę

Jak mądrze karać małe dziecko?

Jak nauczyć dziecko ryzykować i przegrywać?

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Małgorzaty Mazurek-Wódź/Twoje dziecko