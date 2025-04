Dlaczego warto powierzać domowe obowiązki dzieciom?

Wykonywanie domowych obowiązków przez dzieci wpływa pozytywnie na ich poczucie własnej wartości, rozwija w nich zaangażowanie oraz uczy zarządzania czasem. Dodatkowo dziecko jest odpowiedzialne za wykonywanie pewnej czynności, czyli uczy się także odpowiedzialności.

Pediatrzy twierdzą, że przydzielanie domowych obowiązków dzieciom sprawia, że czują się ważne, potrzebne.

Niestety jest jeden minus - na początku rozdzielenie domowych obowiązków nie oznacza, że będziesz mieć więcej czasu wolnego. Zanim dziecko nauczy się dokładnie wypełniać powierzony mu obowiązek minie trochę czasu. Twoim zadaniem jest pokazać dziecku, wykonywać to razem z nim na początku oraz przypominać.

Jakie domowe obowiązki powierzyć dziecku?

Przede wszystkim pamiętaj, że dziecko może czuć się przytłoczone nadmiarem domowych obowiązków. Dlatego też nie obarczaj go od razu wszystkim, co chciałabyś, żeby robił. Najlepiej ustalcie wspólnie, co dziecko chciałoby robić. Może zdarzyć się tak, że pewnych czynności dziecko nie będzie lubiło robić, a inne - owszem. Pamiętaj także o bezpieczeństwie malucha! Nie powierzaj mu zadań, podczas których może się np. pokaleczyć!

Nie zachęcamy do całkowitej rezygnacji z "nielubianych" obowiązków - dziecko powinno się nauczyć, że nie wszystko co musi robić, jest przyjemne. Ale pewne rzeczy można po prostu zamienić - np. jeśli dziecko lubi roznosić pranie do pokoi, a nie znosi rozkładać serwetek przy talerzach na stole - możesz "podmienić" mu zadania.

Odpowiednie obowiązki domowe dla dzieci od lat dwóch do pięciu:

układanie poczty i gazet

zbieranie brudnych rzeczy do prania, wyjmowanie ich z pralki, pomoc przy rozwieszaniu prania i składaniu go

wymiana wody w psiej misce

ścieranie kurzy

wycieranie naczyń (najlepiej sztućców)

To tylko nieliczne obowiązki domowe, które uczą dziecko odpowiedzialności, a Tobie ułatwiają nieco życie!

Czy za wykonywanie domowych obowiązków powinna być nagroda? A może za niewykonanie - kara?

Według statystyk 50 lat temu wszystkie dzieci pomagały w domu - i to za darmo. Wiadomo, czasy się zmieniają, ale czy nagroda za wykonywanie domowych obowiązków to konieczność?

Cóż, nagroda za wykonywanie domowych obowiązków nie jest konieczna. Ale spójrz na to z drugiej strony - jeśli zaoferujesz dziecku kieszonkowe, które będzie otrzymywał tylko wtedy, kiedy poprawnie wykona wszystkie swoje obowiązki, dasz dziecku zachętę do pracy.

Co do kary - tutaj powinnaś uważać. Mówiąc dziecku, że coś ma być wykonane, musisz być konsekwentna. Jeśli przymkniesz oko na niedociągnięcie dziecka, maluch straci motywację do pracy. A tego przecież nie chcesz!

Najlepiej przypominaj dziecku o jego obowiązku (jeśli widzisz, że coś zaniedbuje). W tym celu możesz przyczepić na lodówce listę obowiązków lub zarządzić jedną porę sprzątanie, podczas której każdy coś robi.

Pamiętaj, aby:

przypominać dziecku o wykonywaniu obowiązku

jeśli dziecko nie lubi czegoś robić - pomagaj mu

bądź życzliwa - szanuj umiejętności dziecka (nie pomagaj mu, ani go nie wyręczaj)

chwal dziecko - za każdą poprawnie wykonaną czynność

