Dlaczego umiejętność dmuchania nosa jest taka ważna?

Jeśli dziecko ma katar, wydzieliny trzeba się pozbyć, bo utrudnia oddychanie, jedzenie, spanie, zabawę. Zakatarzony malec oddycha przez usta, a do gardła dostaje się powietrze zbyt chłodne i nieoczyszczone. Wtedy do kataru szybko dołącza się zapalenie gardła, a infekcja może się rozszerzyć na dolne drogi oddechowe.

Dodatkowo warto wiedzieć, że niewydmuchiwany do końca katar często prowadzi do zapalenia ucha. Wydzielina jest też świetną pożywką dla bakterii, dlatego gdy zalega w drogach oddechowych, szybko się namnażają. A więc nos trzeba czyścić.

Jak nauczyć dziecko dmuchać nos?

1. Przez zabawę

Już półtorarocznego malucha możesz uczyć samodzielnego czyszczenia noska. Najlepiej rozpocząć naukę, gdy dziecko nie ma infekcji. Najpierw zaproponuj zdmuchiwanie ustami palących się świeczek, robienie baniek mydlanych. Dziecko chętnie zagra też w dmuchaną piłkę nożną.

Gdy jesteś pewna, że malec już wie, o co chodzi w dmuchaniu, zaproponuj mu takie same zabawy, tylko z wypuszczaniem powietrza przez nos. Potem wytłumacz, że w czasie kataru też trzeba wydmuchiwać nos, bo inaczej dłużej się choruje. Od początku ucz dziecko prawidłowego czyszczenia: najpierw zatykaj jedną dziurkę nosa i proś, by malec dmuchał, a potem to samo zrób z drugą dziurką.

2. Wspomóż domową apteczką

Gdy dziecko jest zakatarzone, podaj mu do nosa po kropelce soli fizjologicznej. Rozrzedzisz w ten sposób wydzielinę, co ułatwi jej wydmuchanie. Potem posadź malca na swoich kolanach, weź jednorazowe chusteczki higieniczne, zatkaj jedną dziurkę nosa i poproś, by dmuchnął. Później to samo zrób z drugą dziurką.

Jeśli malec dmucha zbyt słabo, powiedz, by zrobił to mocniej. Pamiętaj, że dziecko będzie chętniej czyścić nos, jeśli przekona się, że to rzeczywiście przynosi efekty (to znaczy przynosi mu ulgę w oddychaniu).

3. Poproś o pomoc lekarza

Zdarzają się czterolatki – ba, nawet zerówkowicze! – które twierdzą, że nie potrafią same czyścić noska. Co wtedy? Warto w czasie wizyty u lekarza (po zbadaniu) poprosić doktora, żeby kazał maluszkowi wydmuchać nos. Zwykle wtedy okazuje się, że to naprawdę żaden problem...

