Prawie 30% mam uważa, że ich dzieci to niejadki. Nie zawsze to prawda, bo zwykle maluchy jedzą tyle, ile potrzebują. Jednak dla mamy każdy posiłek to stres, który udziela się maluchowi i sprawia, że rzeczywiście nie chce jeść! Jak przerwać błędne koło?

1. Proponuj posiłki 5 razy dziennie

Staraj się, by dziecko nauczyło się, że w ciągu dnia je się 3 posiłki większe i 2 mniejsze. Jeśli któryś z nich opuści, nic się nie stanie - 4 dania dziennie to satysfakcjonująca ilość posiłków dla każdego rodzica.

2. Nie podawaj przekąsek między posiłkami

Malec nie zgłodnieje, jeśli bez przerwy je chrupki, truskawki czy banany. Dodatkowo nie podawaj mu słodyczy. Bardzo hamują apetyt. Jeśli dziecko zje batona czy jajko niespodziankę, nie zje obiadu.

3. Przygotuj dziecko do pory posiłku

Na 15 minut przed posiłkiem powiedz dziecku, że kończycie zabawę. Często malec nie chce jeść, bo jest w środku np. emocjonującej gry. Lepiej go chwilę wcześniej uprzedzić, że trzeba ją przerwać.

4. Jedzcie posiłki razem

Siądź z malcem przy stole. Na swój talerz nałóż to, co może też jeść dziecko. Pewnie będzie chciało popróbować z twojego talerza.

5. Pozwól mu wybierać

Jeśli ma ochotę tylko na surówkę, niech ją zje. Nie zmuszaj do jedzenia np. mięsa, jeśli nie ma ochoty.

6. Ustalcie sygnał zakończenia pory jedzenia

Jeżeli malec odejdzie od stołu uznaj, że zakończył posiłek. Nie namawiaj go do powrotu, ani nie karm, gdy się bawi. Następny posiłek zaproponuj o takiej porze, jakby dziecko zjadło całą porcję, czyli po ok. 3 godzinach.

7. Nie komentuj

Nie komentuj tego, czy dziecko zjadło dużo czy mało. Ty też jesz różne porcje, w zależności od apetytu. Nie wolno wmuszać w dziecko dodatkowych porcji.

8. Ogranicz soki

Nawet jeśli nie ma w nich dodatkowego cukru, to i tak są słodkie, bo zawierają fruktozę. Kubek soku zaspokaja głód. Dziecko w 2. roku życia nie powinno pić więcej niż 150 ml soku dziennie (czyli trochę więcej niż pół szklanki), a w wieku przedszkolnym – 250 ml (szklanka).

9. Urozmaicaj dania

Monotonia na talerzu zniechęca do jedzenia. Staraj się, by malec za każdym razem dostawał coś innego, np. na śniadanie może to być kasza z owocami, płatki, ryż na mleku, kanapeczki, omlet, jajecznica na parze.

10. Szykuj małe porcje

Niejadki są często przerażone ilością jedzenia na talerzu. Łyżeczka surówki i ziemniaków, mały pulpecik – taką porcję na obiad zje każdy niejadek. Poczekaj, aż sam poprosi o dokładkę.

11. Pamiętaj o dekoracjach

Jemy oczami. Jajka na twardo mogą być jak muchomorki, purée ziemniaczane w kształcie wulkanu, kolorowe kanapeczki – zachęcają do jedzenia.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Pinkosz/Mamo to ja