Bieganie za dzieckiem z talerzem, stres, ciągłe krzyki i płacz – dla wielu rodziców pora posiłku to prawdziwa droga przez mękę. To jednak wcale nie musi tak wyglądać. Wystarczy przestrzegać kilku ważnych zasad, by nawet największy niejadek stał się małym smakoszem, a wspólny obiad – prawdziwą przyjemnością.

Reklama

Co zrobić, kiedy dziecko nie chce jeść?

Oto kilka ważnych rzeczy, o których powinnaś pamiętać, jeśli Twoje dziecko nie lubi jeść:

1. Regularność to podstawa. Wiele dzieci odmawia jedzenia wcale nie z powodu zaburzeń łaknienia, ale dlatego, że po prostu nie odczuwa głodu. Dzieje się tak wtedy, gdy odstępy między posiłkami są zbyt małe, a żołądek Twojego dziecka stale zajmuje się trawieniem kolejnych pokarmów. Dlatego zadbaj o to, by podawać dziecku około pięciu posiłków dziennie mniej więcej o tych samych porach. Organizm dziecka szybko przyzwyczai się do tego, że śniadanie otrzymuje np. o 8mej, a obiad o 13tej i właśnie w tym czasie będzie odczuwać głód.

2. Pamiętaj o różnorodności. Każdy rodzic chciałby oczywiście, by dieta jego dziecka była zdrowa i dostarczała mu wszystkich składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju, dlatego często serwujemy dzieciom warzywa uznawane za szczególnie wartościowe, takie jak np. brokuły. Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzić i nie sprawić w ten sposób, że jadłospis malucha będzie monotonny. Jeśli Twoja pociecha codziennie na swoim talerzu zobaczy to samo warzywo, prawdopodobnie szybko odmówi zjedzenia go, bo jego smak zwyczajnie mu się znudzi. Dbaj więc o to, by posiłki były urozmaicone.

3. Wartościowe przekąski. Drugie śniadanie czy podwieczorek, traktowane jako przekąski, są bardzo istotne zarówno w diecie dorosłych jak i dzieci. Ważne, by spożywane podczas tych małych posiłków pokarmy były wartościowe. Jeśli Twoja pociecha zje przed obiadem batonik czy paczkę chipsów, nie będzie już miała ochoty na danie główne. Słodycze i słone przekąski są produktami o małej wartości żywieniowej – nie dostarczają zbyt wielu witamin i składników mineralnych, a jednocześnie zawierają dużo kalorii. Zamiast takich produktów, podaj na przekąskę dziecku surowe warzywa, owoce lub mleczne produkty fermentowane. Takie rozwiązanie będzie o wiele zdrowsze, ale także smaczne. Jak zachęcić dziecko do jedzenia zdrowych produktów? O to zapytaliśmy przedstawiciela marki Danonki.

– mówi Natalia Brewczyńska, Starszy Kierownik marki Danonki

4. Sposób podania. Czasem mówi się, że najpierw jedzą nasze oczy, dopiero potem usta. Dotyczy to także dzieci, które są niezwykle wrażliwe na sposób podania posiłków. Nawet najsmaczniejsze, ale rozgotowane i byle jak podane danie, będzie zniechęcało do spróbowania go. Dlatego dbaj nie tylko o jakość, lecz także wygląd posiłków dziecka. Zamiast rozgotowanej szpinakowej papki zaserwuj przedszkolakowi zdrowe naleśniki z mąki pełnoziarnistej ze szpinakowym nadzieniem, a z pomidora, ogórka i szczypiorku wyczaruj na kanapce wesołą buźkę. Taki posiłek od razu będzie smakować lepiej!

5. Wspólne gotowanie. Włącz swoją pociechę w przygotowywanie posiłków. Możesz poprosić dziecko, by wykonywało proste czynności w kuchni (oczywiście pod Twoim nadzorem), jak np. wymieszanie sałatki w misce czy ułożenie plasterków pomidora na kanapkach. Przedszkolak będzie czuł się nie tylko dumny, że pomaga mamie, lecz także współodpowiedzialny za smak podawanych dań, a wtedy z pewnością nie będzie mógł się oprzeć, żeby ich spróbować.

6. Nie tylko jedzenie. Wielu dzieciom pora posiłku kojarzy się z czasem, kiedy muszą oderwać się od sprawiającej im radość czynności, np. zabawy, i nudzić się, "wiosłując" łyżką w talerzu. Pokaż dziecku, że śniadanie, obiad czy kolacja to nie tylko pora posiłku, lecz także doskonały moment na to, by spędzić czas z rodziną. Usiądźcie razem przy stole, rozmawiajcie, śmiejcie się i kosztujcie domowych przysmaków. Niech posiłek stanie się dla dziecka prawdziwą przyjemnością i miło spędzonym czasem.