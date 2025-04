Jak mądrze rozpieszczać dziecko?

Rozpieszczone dziecko może mieć trudności z zawieraniem przyjaźni. Takie osoby zwykle odznaczają się trudnym charakterem, niechęcią wobec nowości, złością wobec sprzeciu. Jak więc rozpieścić dziecko w mądry sposób? Sprawdź!

Rozpieszczanie związane z jedzeniem

Podsuwając maluchowi łakocie, warto zadbać, żeby były przede wszystkim zdrowe. To bardzo ważne szczególnie jeśli dziecko ma mniej niż 3 lata, bo pozwoli kształtować jego nawyki żywieniowe. Jeśli teraz Twój wnuk/wnuczka dostaje do jedzenia owoce świeże i suszone, jeśli posiłki dziecka są dobrze rozplanowane, a maluch pije soki wyciskane w domu – jest bardzo duża szansa, że uniknie w przyszłości cukrzycy, otyłości, chorób krążenia i układu kostnego.

Rozpieszczanie związane z opieką nad dzieckiem

Jeśli syn lub córka są rodzicami od niedawna, na pewno potrzebują pomocy dziadków i dobrych rad w opiece nad maluchem. Na początku jednak najpierw należy ustalić z młodymi rodzicami, jakiej pomocy potrzebują i czy zechcą wysłuchać waszych pomysłów. To stresująca sytuacja i łatwo urazić młodych rodziców, na przykład dając im do zrozumienia, że ich troska jest nadmierna lub wiedza niewystarczająca.

Rozpieszczanie związane z nadmierną czułością

Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne są nie tylko sprawy materialne. Dziecko potrzebuje też ciepłej atmosfery i obecności kochającej osoby. Rodzice wraz z dziadkami są najważniejszymi osobami w życiu malucha. Stąd tak ważne jest okazywanie miłości i ciepła! Będzie ono procentować przez całe życie, sprawiając, że dziecko wyrośnie na pogodnego, szczęśliwego człowieka, który wierzy w siebie i nie boi się marzyć. Dlatego okazujcie swoją miłość, głaszczcie, mówcie do niego i jak najwięcej przytulajcie.

Rozpieszczanie związane z poświęcanym czasem

Spędzacie razem czas na czytaniu książek, zabawie, pierwszych grach edukacyjnych. To najlepszy moment, żeby podzielić się z maluchem własną pasją. Czekają na was parki rozrywki, place zabaw i piaskownice. Gdzie tkwi jednak granica? Otóż najważniejsze to nie wyręczać dziecka w poznawaniu świata. Możesz mu go pokazywać, ale nie kontroluj każdego ruchu malca, który prowadzi do kontaktu z innym środowiskiem niż rodzinny dom.

