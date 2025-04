Jeśli dziecko mimo infekcji ma dobre samopoczucie - bawi się, ma apetyt i od czasu do czasu się śmieje, możesz leczyć je w domu. Czasem jednak do symptomów przeziębienia dołączają dodatkowe objawy, które mogą się rozwinąć. Jak ich nie przeoczyć?

Leczenie kataru: domowe sposoby konta wizyta u lekarza

Co możesz robić lecząc domowymi sposobami? Kilka razy dziennie oczyszczaj dziecku nos. Możesz użyć preparatu w spreju z solą fizjologiczną, wodą morską. Układaj maluszka na brzuszku i dłonią złożoną w łódkę oklepuj mu plecki. To ułatwi pozbycie się wydzieliny. Wietrz i nawilżaj pokój. Najlepiej powiesić na kaloryferze nawilżacz.

Kiedy trzeba iść do lekarza? Idź do lekarza, jeśli: niemowlę odmawia ssania piersi oraz picia przez kilka godzin, ma biegunkę i wymiotuje, jest osłabione, senne, apatyczne, „leje się” przez ręce. Wizyta u lekarza jest też konieczna, jeżeli katar nie zmniejsza się w ciągu 3 dni, dziecko czuje się gorzej, wydzielina kataralna zmieniła kolor z przezroczystego na żółty lub zielony (może to być znak, że trzeba podać antybiotyk).

Dlaczego warto szczepić dzieci?

Leczenie kaszlu: domowe sposoby kontra wizyta u lekarza

Co możesz robić lecząc domowymi sposobami? Nawilżaj powietrze w pokoju i dobrze go wietrz. Podawaj dziecku dużo picia: wodę, owocowe i ziołowe herbatki (koper włoski, anyżek). Jeśli malec kaszle mokro, podawaj mu środki upłynniające wydzielinę. Pomocniczo możesz podać jeden z syropów: np. prawoślazowy, tymiankowy, sosnowy, z cebuli. Dłonią złożoną w łódkę oklepuj plecy dziecka.

Kiedy trzeba iść do lekarza? Idź do lekarza, jeśli dziecko: ma mniej niż 3 miesiące, kaszel jest bardzo męczący, maluch nie może spać, nie chce jeść, pić, wymiotuje. Koniecznie idź do lekarza, gdy kaszel jest suchy, przypomina szczekanie (może to być zapalenie krtani) albo pianie koguta (przyczyną bywa krztusiec).

Leczenie gorączki: domowe sposoby kontra wizyta u lekarza

Co możesz robić lecząc domowymi sposobami? Jeśli malec ma tylko lekko podwyższoną temperaturę, daj mu napar z kwiatów czarnego bzu, lipy, owoców maliny. Działają napotnie. Gdy gorączka przekracza 38°C, podaj środek przeciwgorączkowy z paracetamolem lub ibuprofenem. Na czoło, łydki, przedramiona połóż zimny okład. Dziecko powinno dużo pić.

Kiedy trzeba iść do lekarza? Idź do lekarza, jeżeli: malec ma mniej niż 6 miesięcy, gorączka przekracza 39°C, nie spada po podaniu środków przeciwgorączkowych, dziecko jest ospałe, apatyczne, nie chce pić, „leje się przez ręce”, wymiotuje, ma biegunkę.

4 sposoby na zimowe choroby u dzieci

Leczenie bólu gardła: domowe sposoby kontra wizyta u lekarza

Co możesz robić lecząc domowymi sposobami? Podawaj dziecku do picia napary z rumianku, lipy. Jeśli malec ma więcej niż 3 lata i potrafi już płukać gardło, możesz mu podać do płukania napar z rumianku lub wodę z solą. Gardło spryskaj lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi w spreju. Nie podawaj potem picia i jedzenia przynajmniej przez pół godziny.

Kiedy trzeba iść do lekarza? Idź do lekarza, jeśli: dziecko ma gorączkę powyżej 38°C, nie chce jeść ani pić, gardło jest żywoczerwone, purpurowe albo widać na nim białe naloty.

na podstawie tekstu Katarzyny Pinkosz/Mamo to ja