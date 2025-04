Fot. Fotolia

Dlaczego kurzajki u dzieci są niebezpieczne?

Badania pokazują także, że powodujący kurzajki wirus HPV, częściej uaktywnia się u dziewczynek niż u chłopców. Te szpecące grudki nie występują u niemowlaków, ale w miarę gdy dziecko dorasta, ten problem pojawia się częściej.

"Dzieci to grupa szczególnie mocno narażona na ryzyko zarażenia się brodawką" – mówi mgr farmacji Aleksandra Makowska, ekspert marki Undofen. "Maluchy mają znacznie mniejszą odporność, ponieważ ich system immunologiczny kształtuje się do około 12. roku życia, dlatego wirus HPV rozprzestrzenia się w ich przypadku bardzo szybko. Kurzajkom sprzyjają też różnego rodzaju uszkodzenia skóry, dlatego każde zlekceważone skaleczenie czy otarcie może ostatecznie doprowadzić do wniknięcia wirusa do organizmu.

Warto też wiedzieć, że walka z kurzajkami jest trudna, gdyż naskórek na dłoniach czy stopach nie posiada własnych naczyń krwionośnych. Powoduje to z kolei fakt, iż komórki z przeciwciałami mają utrudniony dostęp do zakażonego obszaru" – dodaje.

Jak zapobiec powstawaniu kurzajek?

Nie rozdrapuj zmian na skórze, które mają wypukły kształt

Nie obgryzaj paznokci ani skórek (dzięki czemu nie wystawiasz na działanie wirusa mniej chronionych części skóry oraz nie tworzysz dogodnych warunków do jego wniknięcia)

Nie używaj cudzych ręczników ani innych środków higieny osobistej

Nie korzystaj z cudzego obuwia

Idąc pod prysznic czy na basen, zawsze miej na stopach własne kapcie lub klapki

Widząc, że inne dziecko ma na ręku lub stopie kurzajkę, staraj się nie dotykać przedmiotów, których wcześniej używało.

Jeżeli jednak Twoja pociecha cierpi z powodu kurzajek, postaraj się jak najszybciej pozbyć się tych szpecących zmian na skórze. Uniknięcie zakażenia jest trudne, gdyż młode kurzajki są niemal niewidoczne i można się nimi zarazić poprzez zwykłe podanie dłoni.

Wirus HPV występuje w ponad 200 odmianach, dlatego wyleczenie jednej kurzajki nie gwarantuje, iż ta dolegliwość nie powróci za jakiś czas. W tym przypadku pomocne może być jedynie wpojenie dziecku prostego zestawu zachowań o charakterze profilaktycznym.

Dzieci wstydzą się kurzajek

W przypadku dzieci kurzajki szpecą, a także mogą powodować u nich poczucie wstydu. Z tego względu mogą unikać wspólnych zabaw lub też niezbyt chętnie będą brać udział w aktywnościach, które wymagają np. zdjęcia butów i skarpetek. Zwalczenie kurzajek pozwoli im nie tylko w pełni korzystać z uroków dziecięcych rozrywek, ale też doda im pewności siebie. Ich leczenie jest najbardziej skuteczne, gdy rozpocznie się we wczesnym stadium choroby.

Dlatego lepiej zwalczyć od razu pojedynczą kurzajkę niż potem zmagać się z całym skupiskiem. Dzieci mogą dzisiaj wręcz uznać usuwanie kurzajki za nowe doświadczenie, a to dzięki nowoczesnym sposobom leczenia. Kiedy zauważysz, że u dziecka pojawiły się kurzajki, najlepiej od razu zgłoście się do dermatologa.

