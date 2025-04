Dziecko a upały - ten temat spędza sen z powiek młodym rodzicom i nie tylko. W gorące dni łatwo może dojść do poparzeń i odwodnienia.

Dziecko a upały: ważne informacje

Podczas upałów nie powinno się wychodzić na dwór

FAŁSZ. Gdyby tak było, mogłoby się zdarzyć, że nie wyjdziesz z dzieckiem przez np. 2 tygodnie. Gdy temperatura przekracza 28°C, przechadzkę po prostu przełóż na późne popołudnie, gdy zrobi się nieco chłodniej. Możesz także wychodzić z dzieckiem na spacer wcześnie rano.

Młodsze niemowlęta mogą przebywać wyłącznie w cieniu

PRAWDA. Promienie słoneczne drażnią wrażliwą i delikatną skórę maleństwa, nawet jeśli została posmarowana kremem z wysokim filtrem. Dzieci od 4. do 12. miesiąca życia mogą przebywać tylko w półcieniu (np. pod drzewem). Dwu-, trzylatkowi zabawa w słońcu nie zaszkodzi, ale do 3. roku życia obowiązuje zakaz opalania (to pomaga zapobiegać nowotworom skóry).

fot. Adobe Stock

Dziecku na dworze można zdjąć koszulkę i czapkę

FAŁSZ. Ramiona dziecka w upał muszą być zawsze zakryte, bo łatwo je poparzyć. Ubranko malca powinno być przewiewne, a czapeczka (obowiązkowa nawet w wodzie!) cienka. Świetnie sprawdzają się kapelusiki z szerokim rondem osłaniającym twarz i oczy.

Starszemu maluchowi można założyć okulary przeciwsłoneczne. Niemowlę trzeba ubierać równie cienko jak siebie. Gdy jest bardzo gorąco i bezwietrznie, możesz rozebrać dziecko do pieluchy (pamiętaj o cieniu, kremie z filtrem i parasolce).

W czasie upałów lepiej sprawdza się spacerówka

PRAWDA. Maluch w upały ma w niej większy dostęp do świeżego powietrza. Jeśli maluch jeździ w gondoli, nie stawiaj w niej budki (dziecku będzie duszno), tylko osłoń go parasolką.

Gdy jest gorąco, lepiej nie nosić dziecka w nosidełku

PRAWDA. Szkrabowi w nosidełku może być jeszcze goręcej niż w wózku. Dziecko rozgrzewa się bowiem nie tylko od grubego materiału, ale także od ciała osoby, która go niesie.

Chłodna kąpiel pomaga dziecku w upały

PRAWDA. Noworodka lub niemowlę kąp w normalnej, ciepłej wodzie. Między kąpielami możesz przecierać jego skórę zwilżoną szmatką. 2-latkowi zaproponuj letni prysznic lub kąpiel. W baseniku stojącym w ogródku mogą się bawić (oczywiście pod nadzorem dorosłych!) dzieci, które mają minimum pół roku i potrafią już samodzielnie siedzieć.

Woda dla niemowlęcia powinna mieć 28-30°C. Dziecko może w niej przebywać nie dłużej niż pół godziny. Konieczne jest nakrycie głowy, a basen dla dziecka powinien stać pod parasolem (woda zwiększa ryzyko poparzenia słonecznego). Pamiętaj również o posmarowaniu dziecka wodoodpornym kremem z filtrem.

Przeciąg na upały, klimatyzacja w samochodzie nie są dobre dla dziecka

PRAWDA. Noworodki i niemowlęta nawet w upały nie powinny przebywać w przeciągu. To prosta droga do przeziębienia, zwłaszcza jeśli wcześniej maluch był spocony. Z klimatyzacji w samochodzie także lepiej korzystać z umiarem. Obniż temperaturę o 4-5°C, a nie 10. W aucie i tak będzie chłodniej, a rozgrzane dziecko nie zostanie narażone na gwałtowny spadek temperatury.

Nocą warto otworzyć w pokoju dziecinnym okno

PRAWDA. Zawsze przed spaniem dokładnie wywietrz sypialnię dziecka. A w gorące noce nie zamykaj w niej okna. Dzięki temu maluch nie zgrzeje się i dobrze wyśpi.

Dziecko a upał - jak pomóc mu znieść wysokie temperatury?

Prócz powyższych pomysłów warto pamiętać, aby dziecko w upały miało stały dostęp do wody, a niemowlę do mleka (z piersi lub z butelki). Zaniedbanie może prowadzić do odwodnienia organizmu, które jest wysoce niebezpieczne.

Nie przebywaj na słońcu w godzinach 10.00-16.00, to grozi udarem słonecznym.

Zawsze miej pod ręką wodę, ale niezbyt zimną, by nie doszło do szoku termicznego.

Nie wmuszaj w dziecko jedzenia - maluch może nie mieć apetytu. Podawaj mu większe porcje surowych warzyw i owoców lub przygotuj lekkie obiady na upały.

Zakładaj dziecku ubrania z przewiewnych tkanin .

. Pamiętaj o ochronie przeciwsłonecznej, np. o mineralnych kremach z filtrem SPF50.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.08.2012 na zlecenie Edipresse - pochodzi z magazynu Twój Maluszek

