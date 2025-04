Program „Dobry start” rozpocznie się wraz z rokiem szkolnym 2018/2019. O świadczenie będą mogli ubiegać się rodzice wszystkich uczniów. Każdy ma szansę otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniędzy nie trzeba rozliczać.

Jak dostać 300 plus? Jakie są zasady programu? Gdzie i kiedy składać wniosek? Kiedy można spodziewać się przelewu?

Gdzie składać wniosek na 300 plus? Najważniejsze zasady i terminy programu wyprawek szkolnych

300 plus - zasady i terminy

Program wypłaty pieniędzy na wyprawki szkolne przeznaczony jest dla uczniów do 18. roku życia. Osoby pełnoletnie, które kontynuują naukę, będą mogły ubiegać się o przedłużenie świadczenia do ukończenia 20 lat. Niepełnosprawni - do 24.

Jak ubiegać się o świadczenie? Obejrzyj praktyczny poradnik wideo i dowiedz się wszystkiego o 300 plus!

