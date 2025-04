Fot. Fotolia

Jak dawać dziecku dobry przykład?

Jak skutecznie wpajać dziecku odpowiednie wzorce? Przede wszystkim wychowywać musimy świadomie. Konieczne jest, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak nasze działania wpływają na zachowanie malucha. Jeżeli obierzemy konkretny tor, nasze postępowanie będzie intencjonalne, uporządkowane i spójne, to będziemy w stanie efektywnie oddziaływać na rozwój intelektualny, emocjonalny oraz osobowościowy dziecka.

Sukces wychowawczy osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy pamiętali o systematyczności, kontroli i konsekwencji, przy jednoczesnym zachowaniu swobody dziecka.

Sposobów wychowania jest wiele. – "Musimy jednak pamiętać, że dla dziecka rodzic jest najważniejszą osobą w życiu. I to właśnie on swoim postępowaniem, zmaganiami z rzeczywistością daje przykład i wzorce, które dziecko będzie powielało.

Pociecha w trakcie rozwoju chłonie i naśladuje wszystko, co napotyka w swoim otoczeniu. Dlatego tak istotne jest dawanie dobrych wzorców i utrwalanie odpowiednich nawyków" – mówi Katarzyna Szczodrzyńska, współzałożyciel portalu AchTeDzieciaki.pl.

Wychowanie dziecka metodą karania i nagradzania

Poza dawaniem dobrego przykładu, co jest kluczowym zadaniem każdego rodzica, możemy zastosować również metodę kar i nagród.

Kary mają na celu pozbycie się złych zachowań, natomiast nagrody utrwalenie dobrych.

Nie możemy jednak zapominać o tym, że dziecko musi wiedzieć, za co jest karane, a za co nagradzane. Ważne jest również to, że nagrody powinny dominować, a kary nie mogą być zbyt surowe.

Możemy korzystać również z metody polegającej na wyjaśnianiu, argumentowaniu i tłumaczeniu. Sposób ten sprawdza się przede wszystkim wobec starszych dzieci. – "Warto również budować aktywność dziecka, inspirować je, mobilizować do działania, wyznaczania celów i realizacji marzeń" – dodaje Katarzyna Szczodrzyńska.

Dobrze jest wyraźnie pokazywać aprobatę lub dezaprobatę dla konkretnych zachowań dziecka. Konieczne jest, byśmy przekazywali swoim pociechom wiedzę na temat tego, jak powinny się zachowywać.

Gdzie szukać informacji na temat wychowywania dziecka?

Gdzie zazwyczaj szukamy informacji na temat tego, jak radzić sobie z dzieckiem? Niejednokrotnie korzystamy z porad dziadków, innych rodziców, psychologów i specjalistów z zakresu opieki nad dziećmi.

Do swojej biblioteczki dokładamy książki, poradniki i magazyny dotyczące wychowania. Czerpiemy również wiedzę i pomysły z programów telewizyjnych oraz portali internetowych. Korzystajmy zatem z całego ich dobrodziejstwa i wcielajmy w życie!

