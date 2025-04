Żartobliwie mawia się, że dziecko prędzej nauczy się obsługi tabletu, niż powie pierwsze zdanie. Coś w tym jest, bo widok malucha przed telewizorem, komputerem czy z telefonem w dłoni nikogo już nie dziwi. Wiele dzieci nie wyobraża sobie życia bez dostępu do Internetu, ponieważ jest to dla nich nie tylko świetna rozrywka, ale i skarbnica wiedzy oraz nowoczesna forma kontaktu z przyjaciółmi. Świadomy rodzic powinien jednak wiedzieć, że dostęp do sieci to też pewnego rodzaju zagrożenie. Zobacz, jak uchronić swoje dziecko od niebezpieczeństwa czyhającego w wirtualnym świecie.

Niemowlę i małe dzieci a świat Internetu

Wielu rodziców, aby mieć chwilę dla siebie, posiłkuje się komputerem albo telewizorem. Dziecko zajmuje się kolorową bajką, a mama w końcu ma czas na zrobienie obiadu, wysłanie maila, rozmowę z przyjaciółką czy cokolwiek innego. Jak się okazuje, nie ma w tym nic złego. Wspólne oglądanie filmów czy korzystanie z Internetu może pomóc dziecko zrozumieć wiele nowych treści.

Inaczej wygląda to w przypadku dzieci do 1 roku życia. Jak podaje Yalda T. Uhls - psycholog dziecięcy i autorka książki "Cyfrowi rodzice – dzieci w sieci. Jak być czujnym, ale nie przeczulonym", do 10 miesiąca mózg maluszka przestawia się na bodźce zewnętrzne. To dlatego tak ważne jest, aby w tym okresie dziecko doświadczało świata rzeczywistego, nie zaś tego, który dostarcza monitor.

Zdrowy rozwój dziecka

Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny można osiągnąć dzięki dobrym relacjom z najbliższymi. Stąd też dziecko powinno jak najwięcej czasu przebywać z rodzicami i od nich uczyć się wielu zachować społecznych. Przesiadywanie przed telewizorem czy monitorem komputera na pewno nie wpłynie pozytywnie na rozwój malucha.

Nie wolno jednak całkowicie odseparować dziecka od Internetu czy komputera. W dzisiejszym świecie groziłoby mu całkowite wykluczenie społeczne i niechęć ze strony innych dzieci. W wielu szkołach książki czy zadania domowe wykonywane są na platformach internetowych, stąd pozbawienie malucha dostępu do nich może mieć negatywne skutki dla jego prawidłowego rozwoju.

Dziecko przejmuje nawyki rodzica

Twój maluch to baczny obserwator i uczy się od ciebie więcej, niż myślisz. To, że zaczyna powtarzać po tobie pewne zwroty, słowa, zachowania czy gesty to norma. Tak samo będzie z korzystaniem z mediów. Jeśli codziennie spędzasz całe godziny przed telewizorem, nie myśl, że twoje dziecko będzie inne i w wolnej chwili zajmie się lektura książki. Musisz nauczyć swoją pociechę, jak inaczej można spędzać czas. Jeśli ty będziesz uprawiała sport, malowała, grała na pianinie czy czytała, istnieje większe prawdopodobieństwo, że twoje dziecko też się tym zajmie.

Rola portali społecznościowych

Yalda T. Uhls w książce "Cyfrowi rodzice – dzieci w sieci. Jak być czujnym, ale nie przeczulonym" tłumaczy, że ochrona przed złem czyhającym w sieci to świadome edukowanie dziecka w zależności od jego wieku. Nie oznacza to, że musisz zakazywać maluchowi korzystania z portali społecznościowych. Dziecko w wieku szkolnym będzie odczuwało silną potrzebę akceptacji ze strony koleżanek i kolegów, a "bycie na Facebooku" stanowić będzie priorytet. Jeśli zabronisz mu posiadania tam konta, skażesz własną pociechę na społeczną banicję i drwiny ze strony znajomych. Zamiast tego naucz dziecko mądrego korzystania z Internetu i powiedz mu, jakie niebezpieczeństwo może stanąć na jego wirtualnej drodze.

Zasady, zasady i jeszcze raz zasady

Ustalcie wspólnie, ile czasu dziecko może poświęcić na gry i ogólnie rozumiany komputer. Nie pozwalaj, aby twoja pociecha zasypiała przy włączonym monitorze, bo to zakłóci jej zdrowy sen. Jeśli obawiasz się, że twój maluch natknie się na niebezpieczne treści, załóż filtr rodzicielski.

