Nie zostawiaj dzieci bez opieki

Jest to ważna kwestia, więc przyjrzyj się na nowo swojemu domowi.

Reklama

Główną zasada dotyczącą bezpieczeństwa dzieci jest to, by nie zostawały bez opieki. Najczęściej nieszczęście staje się wówczas, gdy rodzic czy opiekun wyszedł do sklepu na 5 minut, spuścił z dziecko oko tylko na chwilę.

Czego Jaś się nie nauczy ...

Od najmłodszych lat ucz dziecko i pokazuj mu co jest niebezpieczne, czego nie wolno dotykać i gdzie nie wolno wchodzić. Kategorycznie dziecko nie powinno mieć dostępu do kontaktów, kuchenki gazowej- koniecznie kup odpowiednie zabezpieczenia. Dla małego dziecka niedostępne muszą być również szuflady.

Koniecznie zwróć uwagę na łóżeczko, w którym śpi Twoja pociecha, czy nie może z niego wypaść, czy nie ma w nim niedokręconych śrubek, zwróć uwagę na odległość miedzy szczebelkami w łóżeczku małego dziecka (by nie włożyło tam głowy).

Schowaj chemię

Jeżeli trzymasz w łazience lub kuchni preparaty chemiczne do sprzątania na niskiej półce zablokuj drzwiczki, tak by dziecko nie dotykało chemikaliów. Nie przelewaj też nigdy chemicznych preparatów w opakowania po artykułach spożywczych, np. do plastikowych butelek. Dziecko przez pomyłkę może je wypić.

W zasięgu ręki dziecka nie mogą leżeć żadne leki, nawet te, które przygotowałaś sobie by za chwilę połknąć. Dawka leków dorosłego człowieka może być bardzo niebezpieczna dla dziecka.

Zabezpiecz okna

Bardzo ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie okien, gdyż dziecko może po meblach wspiąć się na parapet i je otworzyć. Wówczas niebezpieczeństwo gotowe. Nigdy nie zostawiaj otwartego okna w pokoju, w którym dziecka przebywa pod Twoją nieobecność.

Kontroluj zabawki

Część wypadków domowych dzieci wiąże się z połknięciem jakiś drobnych przedmiotów, dlatego zwracaj uwagę na zabawki jakie kupujesz, szczególnie sprawdzaj czy nie mają małych elementów, które łatwo się odłamią i zostawią np. ostre rogi.

Reklama

Czytaj także: Bezpieczne zabawki