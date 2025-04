1. Dlaczego warto regularnie sprawdzać etykiety?

Producenci wciąż udoskonalają swoje produkty. Reagują na potrzeby i sugestie konsumentów na bieżąco, w związku z tym warto co jakiś czas przeczytać etykietę – nawet tę, którą dobrze znamy. Przykładem mogą być popularne Danonki, których skład ulegał znaczącym zmianom na przestrzeni ponad 25 lat obecności na półkach w Polsce. Czytając etykietę, można się przekonać, że Danonki nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego, barwników*, sztucznych aromatów i konserwantów.

2. Ważny jest skład

Jedną z ważniejszych cech produktu, które rodzice biorą pod uwagę przy jego wyborze, jest skład. Zawsze w składzie na pierwszych pozycjach są wymienione składniki, których w danym produkcie jest najwięcej – to ważne ponieważ czytając te informacje dowiemy się jakie składniki w produkcie są istotne i czego dostarcza do diety.

Czytając etykietę, warto zadać sobie pytanie: czy rozumiem, co oznaczają wszystkie wymienione składniki? Białko, tłuszcz i węglowodany to pojęcia raczej wszystkim znane. W ramach oznaczeń stosowanych na etykietach często występują też trudne nazwy oznaczone np. symbolami, określające dodatki do żywności. Nie trzeba się ich bać – mogą oznaczać czasem bardzo popularne i proste składniki. Dobrym przykładem jest składnik E 300 – tak czasem oznaczona jest witamina C.

Na co zwracać uwagę? Na pewno na zawartość witamin i składników mineralnych, które podnoszą wartość odżywczą produktu. Przykładowo, wspomniane już Danonki zawierają witaminę D i wapń, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju kości u dzieci. Pamiętajmy, że przede wszystkim ważna jest dobrze zbilansowana dieta i zdrowy styl życia, której częścią mogą być produkty wzbogacane.

Na co uważać? Jeśli dziecko jest alergikiem powinniśmy zwracać uwagę na występowanie alergenów, które są na opakowaniu wyróżnione np. pogrubioną czcionką.

3. Co z tym cukrem?

To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to jego zawartość. Warto wiedzieć, co oznacza zawartość cukru podana na opakowaniu – to całkowita ilość wszystkich cukrów zawartych w produkcie, Np. w przypadku produktów mlecznych, takich jak serki czy jogurty, na zawartość cukru składa się laktoza (cukier naturalnie występujących w mleku), sacharoza czyli cukier dodany oraz fruktoza (cukier z owoców) – w przypadku produktów z owocami.

4. Czy wszystkie składniki są bezpieczne dla mojego dziecka?

Składniki produktów spożywczych dopuszczonych do sprzedaży muszą być bezpieczne – gwarantują to przepisy prawa. Często jednak rodzice mają wątpliwości co do składników, których nie znają. Poniżej przykłady trzech z nich, oczywiście bezpiecznych i dozwolonych w produktach spożywczych:

Skrobia modyfikowana – obecna jest w niewielkiej ilości np. w składzie serków dla dzieci. Nadaje pożądaną konsystencję produktowi. Co ważne, skrobia modyfikowana nie ma nic wspólnego z modyfikacją genetyczną.

Koncentrat z czarnej marchwi jest to zagęszczony sok z czarnej marchwi, która jest odmianą zwykłej marchewki – ma purpurowy kolor i jest mniej popularna. Wykorzystuje się ją do nadawania barwy produktom spożywczym.

Krokosz barwierski, czyli inaczej szafran łąkowy, jest to roślina, której kwiaty wykorzystywane są do nadawania barwy produktom spożywczym.

5. Na co często nie zwracamy uwagi, a warto?

Data przydatności – „należy spożyć do” określa termin, po upływie którego produkt nie powinien być spożywany.

Warunki przechowywania – temperatura w jakiej powinien znajdować się produkt. Jeśli to 2-6 stopni C, to idealnym miejscem dla niego będzie lodówka.

Wartość odżywcza – informuje nas o ilości składników odżywczych w 100 gramach oraz w porcji produktu, często zawiera też informacje o procentowym pokryciu przez produkt dziennego zapotrzebowania na dany składnik.

*W zależności od wariantu smakowego barwa produktu może pochodzić z dodanych koncentratów pochodzenia roślinnego, szczegóły na opakowaniu.