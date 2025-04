Fot. Fotolia

Najwięcej ciężkich przypadków zakażenia rotawirusami notuje się między 6. m-cem, a 2. r. ż. Mogą przenosić się drogą kropelkową - poprzez bezpośredni kontakt z chorym i jego wydzielinami, przy czym warto wiedzieć, że chory zaraża jeszcze przed wystąpieniem objawów oraz kilka dni po ich ustąpieniu. Groźne wirusy mogą przedostać się do organizmu także drogą pokarmową – przez spożycie zainfekowanej żywności lub wody.

Dodatkową ich bronią jest to, że potrafią długo przetrwać poza organizmem i są wyjątkowo nieczułe na tradycyjne środki dezynfekujące. Stąd też, zarażenie jest możliwe w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi przedmiotami, jak klamki czy zabawki. Rotawirusy najszybciej rozprzestrzeniają się w sezonie jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, a ryzyko zachorowania rośnie w skupiskach dziecięcych.

Objawy infekcji

Objawy charakterystyczne dla infekcji rotawirusowej to intensywne wymioty, które utrzymują się ok 2 dni i występują 3-4 razy na dobę (czasami nawet 10 razy). Wyprzedzają one ostrą, wodnistą biegunkę, w której można zaobserwować elementy śluzowe lub krew – zwykle trwa 4-8 dni, a luźne, tryskające stolce występują kilkanaście razy na dobę. Do tego dochodzi wysoka gorączka - nawet 40 st. C, utrata apetytu, osłabienie, a czasami także – infekcja górnych dróg oddechowych.

Warto wiedzieć, że zakażenie rotawirusami może przebiegać bardzo indywidualnie – opisane objawy mogą występować w stopniu lekkim, umiarkowanym, ciężkim, a czasami – nie pojawiają się w ogóle.

Leczenie infekcji

Trudno wskazać typowy schemat leczenia infekcji – wszystko zależy od nasilenia objawów. W każdym jednak przypadku biegunka rotawirusowa niesie ryzyko odwodnienia – niebezpiecznego stanu, zagrażającego nie tylko zdrowiu, ale i życiu dziecka.

Pierwszym krokiem w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów powinno być więc nawadnianie DPN – doustnym płynem nawadniającym ORSALIT®. Pamiętajmy, że w trakcie biegunki dziecięcy organizm traci nie tylko wodę, ale też glukozę i elektrolity. Z tego względu podanie zwykłej wody absolutnie nie wystarczy! ORSALIT® to preparat, zawierający optymalnie dobraną ilość glukozy, elektrolitów oraz posiadający właściwą osmolarność (zawarta w nim woda nie jest ściągana do przewodu pokarmowego).

Odznacza się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem stosowania, dlatego można go podawać już niemowlętom.

W przypadku dzieci poniżej 6. m-ca oraz alergików polecany jest ORSALIT® o smaku neutralnym (w saszetkach, do rozpuszczenia w wodzie). Dzieciom starszym można podawać ORSALIT® malinowy lub bananowy oraz ORSALIT® nutris, który dzięki zawartości laktoalbuminy pełni dodatkowo funkcję odżywczą. Dzieciom powyżej 3. r. ż. zaleca się ORSALIT® DRINK, gotowy do spożycia o pysznym truskawkowym smaku.

Smektyn w walce z rotawirusem

Biegunka rotawirusowa to jedno ze wskazań do sięgnięcia po preparat zawierający smektyn dwuoktanościenny – ORSALIT® plus smektyn, czyli połączenie doustnego płynu nawadniającego ze smektynem w jednej saszetce, który można stosować już u dzieci od 1. r. ż. Smektyn to substancja, która wskutek wytworzenia warstwy ochronnej, powlekającej błonę śluzową przewodu pokarmowego, zmniejsza przepuszczalność groźnych wirusów, a tym samym – likwiduje stan zapalny.

Preparat wykazuje dużą skuteczność w leczeniu wspomagającym ostrej biegunki różnego pochodzenia – także wywołanej rotawirusami. Poprawia konsystencję stolców, zmniejsza ich objętość, znacznie skraca czas utrzymywania się objawów, a ze względu na to, że jest połączony z DPN – zapobiega odwodnieniu dziecięcego organizmu.

