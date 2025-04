Jakie imię dla dziecka wybrać? - to pytanie, z którym muszą się zmierzyć świeżo upieczeni rodzice. Wybór imienia dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, przed którą stoją młodzi rodzice. Można kierować się różnymi aspektami: tradycjami rodzinnymi, aktualną modą lub… ulubioną sieciówką meblarską!

Imiona dla dzieci inspirowane nazwami mebli z Ikei

Zdaniem „Dail Mail” będzie to jeden z wiodących trendów 2018 roku. Jednym z najnowszych hitów jest nadawanie dzieciom imion inspirowanych nazwami mebli z Ikei. Według komentatorów trendów, to kolejna odsłona fascynacji stylem skandynawskim, który jest coraz popularniejszy również w Polsce. Jeśli więc nadal zastanawiacie się nad wyborem imienia dla dziecka, a kochacie meble z Ikei, to być spodobają się wam propozycje modnych imion.

Pomysły na imiona dla chłopca, inspirowane nazwami mebli z Ikei:

- Ivar

- Tobiasz

- Markus

- Malm

- Franklin

- Stefan

Pomysły dla imiona dla dziewczynki, inspirowane nazwami mebli z Ikei:

- Lenda

- Mariam

- Melinda

- Elly

- Cilla

- Henrika

Najpopularniejszymi imionami dla dzieci w Polsce w 2017 roku były: Julia i Antoni. Teraz zastąpią je Lenda i Ivar?

Co sądzicie o nowym trendzie? Zakorzeni się również w Polsce? Widzicie wśród propozycji imię, które nadałybyście swojemu dziecku?

