Pytanie ile powinno spać dziecko, powinno być zadane inaczej: ile snu potrzebuje niemowlę czy dziecko. Otóż ta pierwotna potrzeba jest silnie powiązana z zegarem biologicznym. Noworodek potrzebuje w ciągu dnia nawet 8 drzemek, a 2-latek - jednej.

Niemowlę zasypiało równo o 11.00, a teraz już jest 12.00 i ani myśli odpocząć? Liczba godzin potrzebnych dziecku, by czuć się wyspanym i wypoczętym, może się zmieniać dynamicznie i zaskakująco dla rodziców, którzy ledwo ustalili rytm nocy i dni, a już muszą dopasować się do kolejnej zmiany. W przypadku snu nocnego i drzemek dziecka, zwł. do ok. 18. miesiąca życia, jedyną stałą jest zmienność.

Sen, niezależnie od wieku, jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju. Nocny odpoczynek wpływa na wzrost dziecka, rozwój receptorów słuchu, mowy, wzroku. Sen jest tak samo ważny, jak odpowiednie odżywanie, dlatego nie martw się, jeśli twoja pociecha prawie cały dzień śpi. Zadbaj o komfort drzemek: przyciemniaj pokój, staraj się nie hałasować, zadbaj o nawilżenie powietrza - rób to, czego sama byś oczekiwała, gdybyś chciała się zdrzemnąć.

Ile powinien spać noworodek?

Dziecko w wieku 0-1 miesięcy przesypia łącznie od 16 do 18 godzin na dobę, regularnie budzi się na karmienie, z czego średnio:

5-7 godzin spędza na drzemkach,

w ciągu dnia może mieć 4-8 drzemek,

w ciągu nocy śpi ok. 11-12 godzin.

Ile powinno spać niemowlę?

Okres niemowlęctwa zamyka się w 12 miesiącach życia dziecka - od narodzin aż do skończenia roku. To okres niesamowicie dynamicznych zmian i adaptacji w nowej rzeczywistości dla malucha i rodziców. Trudno zamknąć w ramy czasowe sen niemowlaka i to, ile powinno spać niemowlę, niemniej jednak można podzielić ten okres na etapy:

3-4 miesiące : niemowlę śpi w ciągu dnia ok. 4,5 godziny podczas 3-5 drzemek, w nocy przesypia 10-12 godzin i łącznie potrzebuje ok. 15-16 godzin snu na dobę.

: niemowlę śpi w ciągu dnia ok. 4,5 godziny podczas 3-5 drzemek, w nocy przesypia 10-12 godzin i łącznie potrzebuje ok. 15-16 godzin snu na dobę. 4-6 miesięcy : maluch potrzebuje ok. 2,5-3,5 godziny snu w ciągu 2-4 drzemek, przesypia w nocy ok. 11-12 godzin (rzadziej budzi się na karmienie) i łącznie potrzebuje ok. 14,5-15,5 godzin snu na dobę.

: maluch potrzebuje ok. 2,5-3,5 godziny snu w ciągu 2-4 drzemek, przesypia w nocy ok. 11-12 godzin (rzadziej budzi się na karmienie) i łącznie potrzebuje ok. 14,5-15,5 godzin snu na dobę. 6-9 miesięcy : niemowlę potrzebuje 2-3 godzin snu w ciągu dnia podczas 2-3 drzemek i 11-12 godzin (czasem już jedna przerwa na karmienie w nocy albo wcale) w nocy. Łącznie przesypia 14-15 godzin na dobę.

: niemowlę potrzebuje 2-3 godzin snu w ciągu dnia podczas 2-3 drzemek i 11-12 godzin (czasem już jedna przerwa na karmienie w nocy albo wcale) w nocy. Łącznie przesypia 14-15 godzin na dobę. 9-12 miesięcy: niemowlę śpi w ciągu dnia 2-2,5 godziny w trakcie najczęściej 2 drzemek. Czas spędzony na śnie w nocy to ok. 11-12 godzin, w ciągu doby: 14-14,5 godziny.

Ile śpi 3-miesięczne dziecko?

3-miesięczne dziecko śpi w ciągu doby ok. 15-16 godzin. Powoli zaczyna interesować się zabawą i nie może „marnować” aż tyle czasu na sen. Wciąż w nocy budzi się na karmienie. W puli tych godzin mieści się:

4-5 godzin na drzemki,

w ciągu dnia 3-miesięczne dziecko śpi przez 3-5 drzemek,

w nocy 3-miesięczne niemowlę śpi ok. 10-11 godzin.

Ile powinno spać roczne dziecko?

Roczne dziecko może już zredukować sobie ilość drzemek w ciągu dnia do jednej (czasem druga drzemka pojawia się przypadkowo, np. podczas jazdy samochodem czy bujania na hamaku). Roczne dziecko powinno przesypiać 13-14,5 godziny w ciągu doby, a z czasem potrzeba snu za dnia może zmniejszać się bez względu na długość snu nocnego - najczęściej utrzymuje się on wokół 11-12 godzin.

Drzemka może przestać istnieć w rozkładzie dnia dziecka już 2-letniego, które w nocy rekompensuje sobie jej brak - może wówczas bezproblemowo przesypiać całe noce od 11,5 do 14 godzin. Starsze dziecko w wieku przedszkolnym może potrzebować jeszcze jednej, krótkiej drzemki (najczęściej odbywa się ona jedynie w przedszkolu w porze leżakowania, a w domu podczas weekendu już drzemka nie ma miejsca).

Ile snu potrzebuje dwulatek

Dziecko w wieku 2-2,5 roku potrzebuje zazwyczaj jednej drzemki na dobę, która trwa od 1 godziny do 1,5. Zazwyczaj w ciągu doby spędza na śnie od 12-14 godzin - rozstrzał jest o tyle spory, że dwulatek często sam manewruje już drzemkami i ma ustalony rytm porannych pobudek. Jeśli pora zasypiania przesunie się nawet o godzinę, zazwyczaj nie oznacza to, że maluch pośpi dłużej.

Ile snu potrzebuje dziecko w wieku 3-4 lata

Temu przedziałowi wiekowemu przypisuje brak lub jedną drzemkę, która trać może do ok 1. godziny. Sen nocny może trwać ok. 11-12 godzin. Dziecko 4-letnie zasadniczo nie odbywa już planowych drzemek i skupia się na aktywności w ciągu dnia.

Tekst na podstawie artykułu Małgorzaty Góreckiej-Kosmali. Pierwotnie opublikowany 13.05.2016.

