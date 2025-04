Powiedzieć, ze piaskownica to raj dla dzieci, to mało. Choć zabawa w piasku wydaje się prosta i banalna, to zamówienie odpowiedniej ilości piasku do domowej piaskownicy może zdumieć kupującego.

Jaki piasek do piaskownicy kupić

Nim wyliczysz ilość piasku do wypełnienia piaskownicy dla dzieci, musisz wybrać jego rodzaj, który ma konkretną wagę jako suchy produkt i jako mokry. Jest to nie bez znaczenia - zwykły piach nie będzie miałki na tyle, by stał się plastyczną masą po dodaniu np. wody. Do piaskownicy warto kupić piasek kwarcowy. Dlaczego?

Piasek dla dzieci do piaskownicy musi być czysty i taki, który zawiera dużą ilość kwarcu oraz ziarnistość na poziomie 0-2 mm. Dobrze by było, aby piasek do piaskownicy posiadał atest Państwowego Zakładu Higieny.

Piasek do piaskownicy - cena

Cena piasku kwarcowego do piaskownicy zależy od tego, w jakich pojemnościach jest on pakowany. Zazwyczaj można zakupić piasek do piaskownicy w workach o wadze 25 kg w cenie od 7 do 10 zł.

Ile piasku do piaskownicy kupić? Wzór

Ilość piasku do konkretnej piaskownicy należy skonsultować ze sprzedawcą piaskownicy lub wyliczyć samodzielnie, ale jeśli posiadasz już miejsce do wysypania piasku, możesz obliczyć zapotrzebowanie na niego wg wzoru:

a (szerokość krawędzi piaskownicy),

b (długość krawędzi piaskownicy),

c (wysokość piaskownicy),

g (gęstość piasku),

V (objętość piasku) = a x b x c (wymiar w cm3).

Po otrzymaniu wyniku V, wykorzystujesz informację o gęstości piasku (kwarcowy to ok. 2,62 g/cm3).

V x g = ilość potrzebnego piasku w gramach.

Idąc tym tropem, zakup piasku do przeciętnej wielkości piaskownicy (ok. 1,2 x 1,2 m) determinuje zakup 400-550 kg piasku kwarcowego. Pamiętaj, że płytka piaskownica nie jest wygodna dla dziecka i nie zapewni efektywnej zabawy: np. spora zabawkowa koparka czy duże wiaderko potrzebują „sunąć” po pryzmie piachu, a nie po dnie piaskownicy. Jeśli maluch będzie dodatkowo bawił się w piaskownicy wodą, efekt może być daleki od oczekiwanego. Przy wyborze piaskownicy weź pod uwagę rozmiar, aby nie tylko jedno dziecko mogło się w niej bawić.

Warto też wyposażyć domowy plac zabaw w ławeczki, możliwość jej przykrycia oraz zadaszenie. Zawsze możesz dokupić parasol ogrodowy, który sprawdzi się także na tarasie czy balkonie, a wisienką na torcie będzie fontanna ogrodowa, która może posłużyć do zabawy lub... przemycia rąk czy nóg po zabawie w piaskownicy

