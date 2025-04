Dziecko to wielkie szczęście, ale też... ogromne wydatki. Decydując się na powiększenie rodziny, warto mieć świadomość, ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce. Mówi się, że wydatki rosną wraz z dzieckiem. Zaczyna się od zakupu wózka, a kończy na... imprezie z okazji 18-tki. Ile dokładnie trzeba wydać na potomka od momentu narodzin do przekroczenia przez niego progu dorosłości?

Koszty wychowania dziecka w Polsce

Najnowsze dane pochodzą z raportu pt. „Koszty wychowania dzieci w Polsce 2018” przygotowanego Centrum im. Adama Smitha. Jego autorzy analizują sytuację materialną oraz koszty życia rodzin w Polsce. Z obliczeń wynika, że na wychowanie dziecka do 18. roku życia trzeba wydać od 190 do 210 tys. zł. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci, koszty rosną do 350-385 tys. zł. Rodziny z trojgiem dzieci muszą liczyć się z wydatkiem rzędu od 460 do ponad 500 tys. zł.

Raport publikowany jest regularnie od 7 lat. W porównaniu do lat poprzednich, widać wzrost wydatków na dzieci po 2015 roku. Analitycy wskazują na rządowy program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu poprawiła się sytuacja materialna wielu polskich rodzin. Poprawa przyjęła dwie formy: część rodzin, dzięki pieniądzom ze świadczenia, wyszła z ubóstwa, nierzadko skrajnego. Rodziny o lepszej wyjściowej sytuacji majątkowej zyskały możliwość np. wzięcia kredytu hipotecznego oraz zwiększenia konsumpcji, w tym wydatków na dzieci.

Kwota wydatków rządu na program 500 plus wynosi około 23 mld zł. Do budżetu państwa - w postaci postaci podatku VAT - wraca około 17 mld zł - podsumowują autorzy raportu.

