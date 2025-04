Rodzice, którzy zdecydowali się na prywatne przedszkole, najpewniej już dokładnie wiedzą, ile będzie ich kosztowało. W zależności od miasta to koszt od 800 do 2000 złotych plus koszty żywienia. Przedszkola niepubliczne dostają dofinansowanie z budżetu gminy, dlatego ceny są niższe niż w placówkach prywatnych. Po doliczeniu kosztów żywienia całościowy koszt pobytu dziecka waha się od 330 złotych nawet do 700 złotych w miesiącu. Znaczna część dzieci pójdzie jednak do placówek publicznych, jednak nie oznacza to, że za to przedszkole nie trzeba będzie zapłacić.

Ile kosztuje przedszkole państwowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezpłatna opieka przysługuje dzieciom do lat 5 od godziny 8:00 do godziny 13:00. Za każdą kolejną godzinę rodzice muszą zapłacić, chyba że gmina zadecyduje inaczej, np. w Warszawie rodzice nie dopłacają po godzinie 13:00. Za zajęcia, które odbywają się w trakcie bezpłatnej opieki nad maluszkiem, rodzice nie muszą dopłacić. Od przedszkola zależy, jakie to będą zajęcia. Najczęściej to gimnastyka, rytmika i język obcy.

Rodzice wszystkich przedszkolaków muszą płacić co miesiąc za wyżywienie. Wysokość opłaty zależy od ilości posiłków, istotna jest także lokalizacja (w większych miastach opłaty są często większe) oraz to czy przedszkole ma kuchnię, czy też korzysta z kateringu. Koszt za jeden dzień waha się od 4 do 9 zł. Z reguły rodzice dokonują nadpłaty za cały miesiąc z góry, a w kolejnym miesiącu odliczana jest kwota za niewykorzystane posiłki.

Za co jeszcze trzeba zapłacić?

Każdy rodzic musi się liczyć także z kosztami wyprawki przedszkolnej (np. kapcie, pościel, przybory higieniczne). W niektórych przedszkolach zbiera się także składki na komitet rodzicielski. Kwota waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Składka jest dobrowolna i ustalana na początku roku szkolnego.

