WARSZAWA, 4 kwietnia 2012 r. - Firma Procter & Gamble (P&G), do której należą takie marki jak Pampers®, Ariel®, Vizir®, Pantene®, head&shoulders®, Blend-A-Med®, oraz Polski Komitet Olimpijski oferują polskim dzieciom niecodzienną szansę udziału w letnim obozie sportowym. W startującej od 1 kwietnia br. akcji pt. „Wygraj obóz sportowy dla Twojego dziecka”, odbywającej się w ramach ogłoszonej w styczniu kampanii „Dziękuję Ci, Mamo”, organizatorzy zaproszą do udziału w tym przedsięwzięciu 200 dzieci w wieku 7-17 lat. Podczas obozu dzieci będą miały okazję nabyć szereg ważnych umiejętności rozwojowych, m.in. poprzez prowadzone przez profesjonalnych trenerów różnorodne zajęcia sportowe, takie jak lekkoatletyka, sporty wodne, siatkówka, piłka nożna czy koszykówka. W programie obozu istotną rolę odgrywa także część edukacyjna, która ma inspirować uczestników do pozyskania wiedzy na temat Ruchu Olimpijskiego i Igrzysk Olimpijskich w przystępny, angażujący sposób. Dzieci będą mogły spotkać Olimpijczyków, którzy podzielą się z nimi swoimi historiami i doświadczeniami. 20 miejsc P&G przekaże dzieciom będącym pod opieką fundacji „Przyjaciółka”.

Reklama

Poprzez tę akcję P&G pragnie potwierdzić swoje zaangażowanie w promowanie roli sportu wśród młodych oraz realizuje złożoną mamom obietnicę wspierania ich dzieci w rozwoju ich sportowych pasji. Jak wynika z raportu „Postawy Polaków wobec sportu” opracowanego przez TNS Pentor na zlecenie Procter & Gamble tylko 25% dzieci uczęszcza na dodatkowe zajęcia sportowe, zaś 45% Polaków określa rolę sportu w życiu ich dziecka jako małą. Tymczasem rodzice zgadzają się co do tego, że regularna aktywność ruchowa znacząco wpływa nie tylko na rozwój fizyczny, ale także psychiczny młodego człowieka. Jak wynika z raportu P&G, szczególną rolę we wspieraniu i zachęcaniu do uprawiania sportu odgrywają mamy, które częściej niż inni członkowie rodziny zajmują się organizacją czasu wolnego swojego dziecka. Zdaniem mam, sport sprawia, że ich dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce oraz rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, jak na przykład szybkie nawiązywanie kontaktów, budowanie więzi, zawieranie przyjaźni, praca w grupie czy odpowiedzialność za siebie i innych. Łatwiej też osiągają sukcesy i lepiej radzą sobie z porażkami.

Dr Dariusz Parzelski, psycholog sportu, SWPS, uważa że: Zdrowie i aktywność, jakie zapewnia sport, mają zasadnicze znaczenie w rozwoju fizycznym, społecznym i emocjonalnym dzieci. Uprawiając sport, dziecko nabywa niezbędnych umiejętności życiowych, takich jak współpraca z rówieśnikami, przywództwo, praca zespołowa i pewność siebie. Sport może być wspaniałą pomocą w rozwoju i odnoszeniu sukcesów na co dzień oraz w przyszłości.

Potwierdza to Magdalena Piekarska, szpadzistka, która wystartuje w nadchodzących Letnich Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012: Jako odnoszący sukcesy sportowiec cieszę się, że P&G pomaga dzieciom rozwijać się poprzez sport, bo to dzięki niemu dzieci uczą się ważnych umiejętności potrzebnych do osiągania sukcesu: dyscypliny, pracy zespołowej, dobrej organizacji czasu, a także pokonywania przeszkód. Bardzo zależy mi na tym, by wszystkie dzieci miały dostęp do sportu, niezależnie od warunków, w jakich dorastają.

W styczniu br. firma P&G ogłosiła globalną kampanię „Dziękuję Ci, Mamo”, która towarzyszyć będzie 10-letniej współpracy partnerskiej z Ruchem Olimpijskim. Podczas ogłoszenia tej kampanii w trakcie Pierwszych Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2012 w Innsbrucku światowe gwiazdy sportu, tenisista Roger Federer i maratonka Paula Radcliffe opowiedzieli o tym, jak uprawianie sportu w młodości pomogło im zrealizować marzenia o udziale w Igrzyskach Olimpijskich. Kampania odzwierciedla dążenie P&G do poprawy życia sportowców, Mam i rodzin na całym świecie.

Ireneusz Kutyła, Dyrektor Marketingu PKOl-u powiedział: Cieszymy się, że firma P&G wystąpiła z inicjatywą pomocy dzieciom w Polsce w odkrywaniu świata sportu. Taki poziom zaangażowania w rozwój najmłodszych sprawia, że dzieci zyskują fantastyczną okazję do bezpośredniego kontaktu ze światowej klasy sportowcami, którzy stanowią dla nich inspirację do poznania wartości Ruchu Olimpijskiego. To przedsięwzięcie pozwoli nam być może odkryć także nowe pokolenie Olimpijczyków.

Marek Kapuściński, Prezes firmy Procter & Gamble w Polsce oraz na Europę Centralną, powiedział: Od 1 kwietnia do 30 czerwca naszym zadaniem będzie pomaganie mamom w całej Polsce za pośrednictwem naszych marek – w symboliczny, ale znaczący sposób. P&G nie zajmuje się produkcją sprzętu ani odzieży sportowej. Naszym celem jest wspieranie mam, które powiedziały nam, że chcą, abyśmy pomogli ich dzieciom uprawiać sport, bawić się i rozwijać. Mamy świadomość tego, jak ważną rolę odgrywa to w rozwoju fizycznym, umysłowym oraz emocjonalnym dzieci i młodzieży. Wiemy też, że nie wszyscy mają taki sam dostęp do odpowiednich obiektów sportowych i jednakowych możliwości trenowania.

Pragniemy zatem, by nasze partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim przyniosło długofalowe korzyści, dlatego oferujemy dzieciom z całej Polski szansę na uczestnictwo w letnim obozie sportowym pod patronatem PKOl. Wykorzystując szeroką ofertę naszych marek oraz kampanię „Dziękuję Ci, Mamo”, chcemy wspierać Mamy i rodziny oraz przygotowywać polskie dzieci do jak najlepszej przyszłości.

Reklama

Aby wziąć udział w akcji „Wygraj obóz sportowy dla Twojego dziecka”, wystarczy w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca kupić produkty firmy P&G. Każdy zakup to szansa na jedno z 200 miejsc na obozie sportowym pod patronatem PKOl. Więcej informacji o kampanii P&G „Dziękuję Ci, Mamo” oraz możliwości wygrania miejsca na obozie można uzyskać pod adresem pg.pl lub dziekujecimamo.pl.



Pełną listę materiałów i informacji związanych z kampanią P&G „Dziękuję Ci, Mamo”, w tym zdjęcia i wideo, można uzyskać pod adresem:

www.dziekujecimamo.pg.com