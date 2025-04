Sytuacja nr 1: mamo, kup mi to!

Dziecko rzuca się przy stoisku z pamiątkami na chodnik i płacze, bo nie chcesz kupić mu lalki albo wiatraczka. Masz ogromną ochotę ulec, by tylko je uciszyć? Błąd! Najlepiej nie reaguj na takie histeryczne zachowania. Jeśli smyk urządza taką scenę, odsuń się od niego i udawaj, że nic nie widzisz. Niezależnie od tego, jak długo trwa atak, wytrzymaj go.

Reklama

Sytuacja nr 2: to moje, oddawaj!

Tłumaczysz dziecku, by podzieliło się zabawkami z kolegami. Ale on z zaciętą miną chowa samochodzik za siebie i twardo komunikuje: „Nie dam”. Nie pomagają żadne prośby. Nie zmuszaj go, by pożyczał ukochane zabawki innym dzieciom. W tym wieku maluch wszystko uważa za swoją własność i nie rozumie, dlaczego ma oddać ulubioną koparkę. W takim zachowaniu nie ma nic złego...

3 rady na zazdrość o rodzeństwo

Sytuacja nr 3: nie będę się myć!

Teoretycznie nie ma zdrowotnych przeciwwskazań, by smyk zrobił sobie dzień (albo nawet kilka dni) brudasa. Jeśli to zniesiesz, dziecko może mieć brudne uszy, szyję, na której da się zasiać rzeżuchę, a nawet wąsy z czekolady, ale w żadnych okolicznościach nie można mu odpuścić mycia rąk! Bo brudne ręce to gotowe kłopoty.

Sytuacja nr 4: nie chcę tego jeść!

Przede wszystkim maluch może mieć słabszy apetyt w upalne dni, dlatego częściej proponuj mu świeże owoce, którymi może się i napić, i trochę nasycić. Co innego, gdy szkrab ma wybiórczy brak apetytu. Co wtedy? Przede wszystkim nie zmuszaj dziecka do zrobienia czegoś tylko po to, by udowodnić mu, „kto tu rządzi”. Nie karm go na siłę. Lepiej zastosuj metodę wyboru. Twój szkrab uczy się działać samodzielnie i nabiera przekonania, że traktujesz go poważnie.

10 sposobów na niejadka

Sytuacja nr 5: gdy doprowadzisz do wybuchu złości...

Bez względu na to, czy dziecko histeryzuje, nie chce jeść czy uparcie wchodzi na zjeżdżalnię, pewnych rzeczy nie powinnaś robić.

Nie zawstydzaj i nie wyśmiewaj Taka strategia pogarsza sytuację - zamiast uspokoić dziecko sprawia, że jest jeszcze bardziej zestresowane.

Taka strategia pogarsza sytuację - zamiast uspokoić dziecko sprawia, że jest jeszcze bardziej zestresowane. Nie strasz Niezależnie od tego, jak niegrzecznie się zachowuje nigdy nie mów, że go oddasz. On musi czuć się kochany także wtedy, kiedy jest niegrzeczny.

Niezależnie od tego, jak niegrzecznie się zachowuje nigdy nie mów, że go oddasz. On musi czuć się kochany także wtedy, kiedy jest niegrzeczny. Nie zabraniaj wszystkiego To normalne, że maluch jest ruchliwy i chce spróbować wielu aktywności... także wspinaczki. Nie krzycz i nie zakazuj mu takich popisów. Lepiej zgódź się na te „ćwiczenia”, ale pod pewnymi warunkami.

Dowiedz się więcej o wychowywaniu dziecka:

15 sposobów na wychowanie optymisty

10 sztuczek na wychowanie dziecka

Jak mądrze kochać swoje dzieci?

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Malwiny Małeckiej/Twój Maluszek