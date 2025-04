Sieć sklepów NETTO liczy już około 400 punktów w całej Polsce. Można je spotkać zarówno w dużych miastach, jak i tych mniejszych.

Jeśli nie masz jeszcze obecnej gazetki NETTO, zobacz, co w niej znajdziesz. Prezentujemy produkty dla dzieci: urocze meble, bieliznę pościelową, dekoracje do pokoju dziecięcego. Oferta obowiązuje od 10 lutego 2020 do wyczerpania zapasów.

Wszystkie łączy niska cena i to, że są po prostu piękne i praktyczne. Netto nie prowadzi sprzedaży internetowej, więc te produkty kupisz wyłącznie stacjonarnie.

Meble i dekoracje do pokoju dziecięcego - NETTO

Białe mebelki dla dzieci pasują do każdego pokoju, a przy tym optycznie rozjaśniają wnętrze.

Teraz w NETTO pojawiły się stoliki, krzesełka (także bujane), duży wybór półek i ramek na zdjęcia, a także dywaniki i kosze do przechowywania.

fot. Materiały prasowe

Te produkty szczególnie polecamy:

baldachim nad łóżko za 39 zł,

za 39 zł, niewielkie dywaniki w skandynawskim stylu po 22 zł,

po 22 zł, krzesełka i stołki z motywami zwierzęcymi po 39 i 49 zł.

Pościel, zabawki i nocniki - NETTO

Jeśli jesteś mamą przedszkolaka, na pewno już wiesz, że teraz na topie są bajki Psi Patrol i Kraina Lodu.

fot. Materiały prasowe

Naszym zdaniem warto kupić:

pościel z Elsą lub bohaterami bajki Tomek i przyjaciele - 69 zł za komplet,

lub bohaterami bajki Tomek i przyjaciele - 69 zł za komplet, lalka bobas za 22 zł,

kot interaktywny za 25 zł,

za 25 zł, Kapcie i skarpetki z bohaterami bajek - od 14 do 19 zł,

pudełko na kółkach - 39 zł.

