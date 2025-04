Są osoby, które nie akceptują Halloween. Uważają, że ten zwyczaj zupełnie nie przystaje do pięknej polskiej tradycji Święta Zmarłych. Naszym zdaniem można pogodzić nowe ze starym.

Niech 31 października - Halloween - będzie dniem zabawy i szaleństw, okazją do spotkań z przyjaciółmi, a dla dzieci świetnym sposobem na oswajanie lęków. Ale pierwszego listopada wybierzmy się całymi rodzinami na cmentarz i w zadumie zapalmy świeczki na grobach bliskich, przyjaciół, znajomych oraz tych, którzy nie mają już nikogo, kto by o nich pamiętał. Niech ten dzień pozostanie świętem wypełnionym zadumą, wspomnieniami, refleksjami o przemijaniu.



Halloween - tradycja sprzed wieków

Halloween – zwyczaj"oswajania" duchów i potworów wywodzi się sprzed ponad 2000 lat. Narodził się na terenach dzisiejszej Irlandii. 31 października był magiczną datą dla celtyckich plemion rolników. Tej nocy, zwanej Samhain, następowało spotkanie świata żywych i umarłych. Duchy osób, które zmarły podczas ostatniego roku wracały na ziemię w poszukiwaniu żywych, w których mogłyby zamieszkać. Mieszkańcy wiosek wystawiali dla nich misy z darami, sami zaś ubierali się w stare łachy, by zniechęcić duchy do wyboru ich odrażających postaci. Kościół chcąc zwalczyć pogańskie tradycje przedstawiał je jako działalność szatana. Wtedy do rekwizytów związanych z Halloween włączono postaci ludzkich szkieletów, szatana, wiedźmy, czarownice. Irlandczycy przywieźli zwyczaj świętowania Halloween do Ameryki, gdzie bardzo szybko się zadomowił.



Parada potworów

Ten dzień także okazja, by zabawnie przebrać dzieci na Halloween. Tego wieczoru obowiązują stroje czarownic, kościotrupów, duchów, strachów na wróble, wampirów i innych straszydeł. Suknię czarownicy zrobisz w naprawdę ekspresowym tempie z czarnego plastikowego worka na śmieci. Wystarczy wyciąć w nim otwory na głowę i ręce, a dół ozdobić gustownymi ząbkami. Jeszcze tylko trzeba podkreślić talię sznurkiem oraz dodać stosowne rekwizyty czyli miotłę i czarny kapelusz z kartonu. Gotowe! Teraz nasza czarownica może wyruszyć na łowy cukierków!

Cukierek albo psikus - wesoła zabawa

Z Halloween związane jest wiele zabaw. Najbardziej znana polega na zbieraniu cukierków przez dzieci. Chodzą one od domu do domu i proszą mieszkańców o słodycze. W innych krajach urządzane są zawody wyławiania zębami pływających w miskach jabłek lub zjadania ciastek zawieszonych na wstążeczkach.