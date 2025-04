Gumki loom bands sprzedają się jak świeże bułeczki! Zobaczcie kilka pomysłów na gumowe rękodzieło!

Kto robi i nosi loom bands?

Na punkcie kolorowych gumeczek loom bands oszalały dzieci z całego świata! Gumowe robótki ręczne zafascynowały nie tylko dziewczynki, ale także chłopców (brawo!). Bransoletki, pierścionki, charmsy, ubrania, ludziki, smoki – dzieciaki prześcigają się w pomysłach na nowe rękodzieła.

Urokowi loom bands uległy też gwiazdy. Bransoletki z gumeczek noszą m.in. książę William i księżna Kate, Miley Cyrus, David Beckham, Ed Sheeran, Taylor Swift, czy Jared Leto.

Skąd pomysł na gumkowe dzieła sztuki?

Trend na robótki z gumeczek przyszedł z USA. Pomysłodawcą loomek – bo tak popularnie są nazywane – jest malezyjski imigrant z Detroit, który dzięki plecionkom zbił fortunę. Obecnie, moda na gumowe rękodzieło przeżywa swój rozkwit, a loomsy mają coraz więcej fanów. Ich dobrej passie, nie zaszkodziła jej nawet informacja, że gumki mogą być szkodliwe. W składzie podróbek mogą znajdować się duże ilości ftalanów, które mogą odpowiadać za alergię, bezpłodność, a nawet nowotwory.

Choć zawsze lepiej dmuchać na zimne, w tej sprawie można trochę odpuścić. Oryginalne loomsy niosą za sobą więcej korzyści, niż wad. Są świetnym i pomysłem na kreatywne spędzenie czasu, jak również doskonałym treningiem umiejętności manualnych.

Za co dzieci kochają loom bands?

Tradycyjny zestaw loom bands składa się z matrycy, tzw. drabinki, szydełka, paczki gumek i klipsów. Gumki zakłada się na matrycę, a potem umiejętnie przekłada szydełkiem. Dzieci zazwyczaj wzorują się na instrukcjach z filmików kanału YouTube.

Za co dzieciaki kochają gumki? Są bajecznie kolorowe i są świetnym „zabijaczem czasu”.

Zobaczcie, co na ich temat powiedziała 11-letnia Madzia z Polkowic.

Od kiedy robisz gadżety z gumek?

- Od wakacji.

Skąd wziął się pomysł na to gumowe rękodzieło?

- Mój brat zobaczył gumki w sklepie, potem widział jak zaplata jego kolega i zaczęliśmy oglądać filmiki w Internecie, żeby zobaczyć jak inni to robią.



Od czego zaczęłaś?

- Od bransoletek

A teraz co robisz?

- Mój brat zaplata to lepiej. Potrafi robić figurki, breloczki, a teraz zabiera się za smoki!



Ile się robi taką plecionkę z gumek?

- Zależy co się robi. Jak ktoś umie, to bransoletkę zrobi w minutkę, breloczek w 10-15 minut.



Ile osób z twojej klasy zaplata?

- 15 osób na 24. Teraz jest na to moda.



Więcej dziewczyn czy chłopaków?

- Dziewczyn

Wymieniacie się nimi albo sprzedajecie?

- Sprzedać się nie da bo wszyscy to robią, czasem dajemy sobie w prezencie.



Czy słyszałaś, że gumki mogą być szkodliwe?

- Tak, wiem od koleżanek, że mogą powodować raka i bezpłodność.



Co chciałabyś sobie teraz kupić?

- Stojak w kształcie kółka, bo łatwiej się na nim robi plecionki 3D.



A co chciałabyś sobie zrobić?

- Olafa – takiego fajnego bałwanka z bajki.



Słyszałaś, że z gumek można zrobić sobie sukienkę?

- Tak - sukienkę, torbę…

Nosiłabyś je?

- Nie! Jedna gumeczka pęknie i wszystko się rozpruje! Jak coś się zrobi źle, to mogą być dziurki i rzeczy będą prześwitywać.

Ile kosztuje przykładowy zestaw loom bands?

- Duży ok. 60 zł, malutki 12, średni 30. Drogie są.



Dlaczego dzieciaki tak to lubią?

- To świetny zabijacz czasu. Lepszy od bezmyślnego siedzenia przed komputerem. Gumeczki się nie nudzą tak jak niektóre gry komputerowe.



Jak podsumowałabyś tę rozmowę?

- Nie wiem, ale mogę powiedzieć, że niegrzeczne dzieciaki strzelają tymi gumeczkami. Ale to nie boli, chyba że się dostanie w twarz.

Podsumowanie rewelacyjne! Wywiad bomba - co sądzicie?

Poniżej dołączamy kilka instruktaży do najbardziej popularnych gadżetów z gumek. Zobaczcie!

Bransoletka z gumek

Zwierzęta z gumek

Paw z gumek

Owoce i warzywa z gumek 3D

Pomarańczki z gumek

Smok z gumek

Smok loom bands

