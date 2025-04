Czasem wydaje się, że grypa w parę godzin pokonuje układ obronny dorosłego mężczyzny. A co dopiero, gdy mowa o dziecku! Tak naprawdę jednak okres jej rozwoju trwa ok. 7 dni. Choroba roznosi się drogą kropelkową. Zła wiadomość jest taka, że można nią zarażać, zanim wystąpią pierwsze objawy i nawet do 14 dni później!

Reklama

Objawy grypy u małych dzieci

Objawy grypy często lekceważy się sądząc, że to banalne przeziębienie. Tymczasem odróżnienie tych schorzeń jest szczególnie ważne u dzieci do 2. roku życia. To one są najbardziej narażone na powikłania. Najgorzej przechodzą chorobę niemowlęta. Może u nich wystąpić biegunka, drgawki, a nawet zapalenie krtani lub ucha środkowego. Dlatego zawsze, jeśli choruje na grypę małe dziecko, konieczna jest wizyta u lekarza.

Jak leczyć grypę u małych dzieci?

Problem z wszelkimi wirusami polega na tym, że kpią sobie z antybiotyków. Antybiotyki włącza się do leczenia dopiero wtedy, gdy do grypy dojdzie infekcja bakteryjna. A to już powikłanie, którego lepiej unikać. Jak zatem pomóc dziecku? Najlepsze są domowe sposoby i leżenie w łóżku.

Nawet gdy maluch poczuje się lepiej, nie pozwalaj mu opuszczać łóżka przez co najmniej tydzień. Przez cały czas choroby powinien przebywać w przewietrzonym pokoju i jak najwięcej pić, żeby nie doszło do odwodnienia. Idealny jest sok malinowy, może to także letnia woda, herbata z miodem i cytryną i – w przypadku niemowlaków – mleko mamy.

Jak zapobiegać grypie?

Kiedy przychodzi sezon zachorowań na grypę, nie zabieraj dziecka tam, gdzie jest dużo ludzi. Wprowadź zasadę, że po przyjściu do domu każdy musi zmienić ubranie, umyć ręce i twarz, zanim zacznie bawić się z dzieckiem. Można też wspólnie z lekarzem rozważyć, czy warto zaszczepić malucha.

Kiedy szczepienia nie są wskazane?

Z badań specjalistów wynika, że u dzieci do 2. roku życia szczepionka tylko nieznacznie zmniejsza ryzyko zachorowania. Co więcej, w pierwszym roku życia dziecko jest obowiązkowo szczepione przeciw wielu innym chorobom. Dlatego należy zastanowić się, czy warto dodatkowo obciążać jego organizm. Pamiętaj, że działanie ochronne szczepionki trwa zaledwie rok, bo wirusy grypy podlegają mutacjom.

Dowiedz się więcej o zdrowiu dziecka:

Objawy i leczenie zapalenia ucha środkowego

Czy każdy dziecięcy katar wymaga leczenia?

Dieta dla przeziębionego dziecka

Reklama

na podstawie tekstu z magazynu Twoje dziecko