Gry na konsolę dla dzieci - 3 najciekawsze!

Dzieci kochają grać na kosoli i komputerze i choćby nie wiem jak będziemy się starać im to ograniczać, one i tak będą to robić. Dlatego najrozsądniej jest nie zabraniać, ale wybierać i podsuwać dziecku takie gry, które będą dla niego bezpieczne, interesujące i rozwijające. Na rynku jest takich kilka!



Zbiór jesiennych zabaw z dzieckiem został wyczerpany? Gdy pogoda za oknem nie zachęca do spacerów i spędzania czasu na zewnątrz, dobrze mieć plan awaryjny. W takich chwilach idealnie sprawdzają się gry – zarówno planszowe, jak i te na konsole. Oto kilka propozycji, dzięki którym żaden z członków rodziny nie będzie narzekał na jesienną nudę.

3 ciekawe gry na konsolę dla dzieci:

Figurki jak żywe - Skylanders SuperChargers

Ta gra pozwoli dzieciakom wybrać się na szaloną przejażdżkę po górzystych terenach, zanurkować w podmorskich głębinach i latać po rozległych przestworzach malowniczej krainy Skylands w zupełnie nowy sposób. Niezwykle dopracowane pojazdy z ruchomymi elementami, którymi można bawić się również w rzeczywistości, ożywają w grze, dzięki Portalowi Mocy - specjalnej podstawce, która przenosi do wirtualnego świata postawione na niej figurki oraz pojazdy. Gra działa z ponad 300 postaciami z poprzednich edycji, więc zabawa ze Skylanders to nie tylko gra na konsoli – to także świetna kolekcja figurek, które mogą towarzyszyć pociechom także podczas innych rozrywek. Skylanders Superchargers wprowadzają do gry nowe elementy – rozwiązywaniu zagadek i ciekawemu światowi towarzyszą teraz wyścigi i wykorzystanie specjalnych pojazdów. Gra jest bajecznie kolorowa i pozbawiona przemocy, stanowi więc idealne rozwiązanie na wspólne granie na konsoli z dziećmi. Prawdziwe figurki i pojazdy wykonane są z dużym pietyzmem, posiadają m.in. ruchome elementy i zaprojektowane są tak, że dziecko chce się nimi bawić. Seria Skylanders obecna jest na niemal wszystkie dostępne na rynku konsole, a nawet jeśli nie macie ich w domu, to działa również z tabletami.

Z bajki do gry – Disney Infinity

Na rynku dostępna jest także propozycja skierowana dla największych fanów marki Disney. Zręcznościowe plansze wprowadzą dzieciaki w wirtualny plac zabaw, na którym spotkać mogą postaci ze swoich ulubionych bajek lub innych produkcji Disney i Pixar, takie jak rodzina Iniemamocnych, potwór Sulley czy kapitan Jack Sparrow. Podobnie jak w Skylanders do zastawu dołączona została specjalna stacja dokująca, która przenosi kolorwe figurki do świata gry. To zabawa dla całej rodziny, która nie tylko może rywalizować w poszczególnych rozgrywkach, ale także wspólnie tworzyć wirtualny świat, w którym poruszać się będą ulubione postaci.

Kosmiczne LEGO STAR WARS III

Gra LEGO na konsolę lub PC to zręcznościówka z elementami logicznymi, której akcja rozgrywa się w świecie Gwiezdnych Wojen, dzięki czemu coś dla siebie znajdą fani obu kultowych produkcji. Fabuła nawiązuje do akcji serialu animowanego Wojna klonów, dlatego dzieciaki bez problemu rozpoznają w niej kultowe sceny i bohaterów. Dobrą zabawę gwarantują nie tylko emocjonujące rozgrywki, ale także niezliczona ilość gagów i śmiesznych elementów. Dzięki nim wspólne rozwiązywanie łamigłówek i pokonywanie przeszkód staje się wyjątkowo ciekawym pomysłem na jesienne popołudnia.