Lekko podwyższona temperatura nie jest groźna. Wprost przeciwnie, podczas infekcji pobudza układ odpornościowy do działania! Jeżeli jednak przekroczy 38 stopni u niemowlęcia albo 38,4 u dziecka powyżej 1. roku, trzeba ją obniżyć. Rób to jednak z głową, bo nawet mały błąd może pogorszyć stan malucha!

Błąd nr 1: samodzielne dobieranie dawki leku

Za duża porcja syropu na gorączkę może podrażniać żołądek dziecka lub prowadzić do zatrucia. Za mała – nie zadziała. Nie decyduj samodzielnie, jaką dawkę leku podać. Żeby to ustalić, lekarz weźmie pod uwagę nie tylko wiek, ale i wagę malucha. Nigdy nie zmieniaj też odstępu między dawkami. Leki z paracetamolem podaje się co 4 godziny, a z ibuprofenem co 6-8 godzin.

Błąd nr 2: podawanie aspiryny

Już miesięczny maluch może dostać preparat z paracetamolem (np. Panadol Baby, Apap, Calpol, Efferalgan), a trzymiesięczny – środek

z ibuprofenem (np. Ibufen, Ibum, Nurofen). Te leki są bezpieczne dla żołądka i wątroby. Niebezpieczna jest za to aspiryna (zawiera ją np. Polopiryna czy Upsarin). U dzieci, które nie mają jeszcze 12 lat, może wywołać tzw. zespół Reye’a: nieodwracalne uszkodzenia układu nerwowego i wątroby.

Błąd nr 3: przegrzewanie dziecka

Otulanie albo podawanie gorących, napotnych herbatek jest dobrym pomysłem, ale tylko przy stanie podgorączkowym (37–38 stopni). Maluch z wyższą temperaturą nie może być przegrzewany, bo to prowadzi do wzrostu gorączki. Powinien być ubrany w lekkie, bawełniane ubranie (zmień je, gdy będzie wilgotne) i dobrze byłoby, gdyby dużo pił, najlepiej chłodnej wody lub mleka z piersi. To sprzyja obniżaniu gorączki.

Błąd nr 4: zimna kąpiel

Jeżeli leki na gorączkę jeszcze nie zaczęły działać, a termometr wskazuje powyżej 39 stopni, spróbuj ochłodzić ciało dziecka chłodnymi okładami. Zamocz gąbkę albo pieluszkę tetrową w chłodnej wodzie i połóż ją na uda i kark malucha. To nieco wystudzi krew płynącą do mózgu. Lepiej jednak nie wkładaj gorączkującego dziecka do chłodnej kąpieli, bo niekiedy szok termiczny może wywołać u niego drgawki.

Błąd nr 5: lekceważenie gorączki lub stanu podgorączkowego

Chociaż lekko podwyższonej temperatury się nie obniża, to nie wolno jej lekceważyć. Czasem oznacza tyle, że dziecku jest za gorąco, ale równie dobrze może być sygnałem, że malucha coś bierze. Nawet z lekkim stanem podgorączkowym dziecko nie powinno wychodzić na spacer ani do żłobka. Nie lekceważ też nigdy gorączki, której nie towarzyszą inne symptomy. Może świadczyć o zakażeniu układu moczowego!

na podstawie tekstu Sylwii Niemczyk/Twoje dziecko