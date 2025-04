Niezależnie od okoliczności gimnastyka dla dzieci powinna być przyjemnością. Tylko wtedy maluch czy starsze dziecko będzie ją wykonywać chętnie i dokładnie. Czasem wystarczy atrakcyjna nazwa, odrobina wygłupów – szczekanie, miauczenie – albo... powierzenie smykowi funkcji trenera. Podpowiadamy, jak gimnastykować dziecko i na jakie zajęcia gimnastyczne warto dziecko zapisać.

Gimnastyka dla dzieci, czyli proste ćwiczenia ruchowe, to nie tylko wypełniacz czasu! To także, a może przede wszystkim, ważny element stymulujący rozwój ruchowy dzieci. To prawda, że każde dziecko rodzi się większym lub mniejszym talentem ruchowym, choć zdarzają się prawdziwe antytalenty, ale wszystkie dzieci, niezależnie od tego, jaką sprawność fizyczną otrzymały w genach, potrzebują ruchu, aby się rozwijać.

Rozwój ruchowy trwa całe dzieciństwo, ale najszybciej przebiega między 9 a 12 rokiem życia. To najlepszy moment na kształtowanie sportowych cech: siły, mocy, szybkości i zwinności. Nazywa się o złotym okresem motoryczności.

Jednak nie mniej ważne jest to, z jaką sprawnością dziecko wejdzie w ten okres. Dlatego ćwiczenia ruchowe wykonywane w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym są naprawdę na wagę złota. Do tego celu stosuje się gimnastykę dla dzieci, która może przybierać bardzo różne formy, ale im młodsze dziecko, tym więcej ćwiczeń musi mieć formę zabawy. Stąd np. w przedszkolu tyle piosenek z pokazywaniem tekstu i sporo czasu, jaki zwykle przedszkolaki spędzają na placach zabaw – dla nich huśtanie się, wspinanie na drabinki, czołganie się to też gimnastyka.

Poprzez ćwiczenia ruchowe dziecko uczy się swojego ciała i nabywa sprawności w posługiwaniu się nim. To bardzo pomaga budować większą pewność siebie i sprawia, że dziecko z większą chęcią będzie angażowało się w różne sportowe aktywności.

Gimnastyka dla dzieci nie tylko korzystnie wpływa na sprawność ruchową dziecka. Pozwala na lepszy rozwój centralnego układu nerwowego, co w przyszłości może mieć znaczenie, przekładając się na wyższą sprawność umysłową – np. zdolność kojarzenia i pamięć.

No i ostatnia rzecz: gimnastyka dla dzieci to sposób na to, aby aktywność fizyczna, tak ważna dla zdrowia, stała się dla dziecka ważnym elementem codziennej rutyny i zdrowym nawykiem.

Podstawowym rodzajem gimnastyki dla dzieci jest tzw. gimnastyka ogólnorozwojowa. Pozwala kształtować różne elementy, które składają się na ogólną sprawność fizyczną, np.: siłę, szybkość, elastyczność, poczucie równowagi, koordynację ruchową, zwinność. Ten rodzaj gimnastyki dla dzieci obejmuje bardzo różne zabawy ruchowe zawierające proste ćwiczenia: skłony, wymachy, przysiady, podskoki, biegi itp.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci

To niestety rodzaj gimnastyki, którego potrzebuje coraz więcej dzieci. Są to ćwiczenia, korygujące głównie (ale nie tylko) wady postawy: np. ćwiczenia na płaskostopie, na kolana koślawe, plecy okrągłe, skoliozę. Wady te mogą być powodowane lub nasilane przez niedostateczną ilość gimnastyki ogólnorozwojowej.

Ćwiczenia są dobierane do wady i polegają m.in. na wyrównywaniu napięć mięśniowych, wzmacnianiu osłabionych mięśni i przywracaniu prawidłowej postawy. Odpowiednio dobrane i wykonywane regularnie kilka razy w tygodniu (nie raz w tygodniu!) dają naprawdę dobre rezultaty, chroniąc dziecko przed powikłaniami wad postawy w dorosłym życiu.

Gimnastyka artystyczna dla dzieci

Obok zajęć baletowych cieszy się dużym zainteresowaniem dziewczynek w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dziecko wcale nie musi chodzić na takie zajęcia, aby zostać zawodowym sportowcem. W ramach treningów gimnastycznych dla dzieci dominują ćwiczenia ogólnorozwojowe i wzbogacone są o dawkę zajęć ruchowych przy muzyce czy rozciąganie. Sprawia to, że bardzo korzystnie wpływają na rozwój dziecka.

Gimnastyka sportowa dla dzieci

Bardzo fajna propozycja dla chłopców i dziewczynek. Zajęcia bardzo usprawniają, kształtując siłę, prawidłową postawę, gibkość, koordynację ruchową, poczucie równowagi. Na początku dzieciaki uczą się najprostszych ćwiczeń gimnastycznych, np.przewrotów w przód i w tył, mostka czy uczą się, jak zrobić gwiazdę. Wykonują też ćwiczenia do muzyki czy proste zadania ruchowe na sprzętach gimnastycznych, dzięki czemu mogą się naprawdę bardzo wszechstronnie rozwijać ruchowo.

fot. Gimnastyka sportowa dla dzieci/ Adobe Stock, standret

Poniżej propozycje prostych ćwiczeń dla dzieci, które można wpleść np. w gimnastykę poranną dla przedszkolaków czy domowe zabawy ruchowe.

1. Koncert gimnastyczny. Malec siedzi na podłodze, podparty z tyłu dłońmi. Nogi ma ugięte w kolanach. Unosi zgięte nogi i na hasło „bęben!” uderza (lekko!) piętami w podłogę, a na hasło „pianino!” - gra na niej paluszkami stóp. Może wystukiwać rytm konkretnej piosenki, np. „Wlazł kotek na płotek”.

2. Wyścig wielbłądów. Maluch chodzi na czworakach, ale z wyprostowanymi nogami i wypiętą pupą, która wygląda jak wielbłądzi garb. Jeśli zwierzaków jest więcej, można urządzić wielbłądzie wyścigi. Dla utrudnienia odwzorujcie chód tego zwierzęcia (symetrycznie, czyli najpierw przestawcie lewą rękę i nogę, a później prawą rękę i nogę).

3. Wyścig raków. Smyk opiera się na rękach i nogach (brzuchem do góry), unosi biodra i wędruje w tej pozycji. Będzie miał większą frajdę, jeśli ty także spróbujesz!

4. Pływanie na sucho. Dziecko leży na podłodze na brzuchu i „pływa” żabką (ale używa tylko rąk). Ćwiczenie można to robić w wersji zaawansowanej, jak na poniższym zdjęciu – dziecko na rękach i nogach rodzica, „unosi się” w powietrzu i „pływa”.

fot. Gimnastyka dla dzieci: proste ćwiczenia domowe / Adobe Stock, VadimGuzhva

5. Gimnastyczne tango. Stoisz twarzą do dziecka i trzymasz go za ręce. Malec staje na twoich stopach i tak tańczycie, kiwając się w rytm muzyki.

6. Zabawa w lustro. Siadacie po turecku naprzeciwko siebie. Dziecko naśladuje wszystkie twoje ruchy („wkręcasz żarówki”, kiwasz na boki głową, rysujesz w powietrzu kółka rękami). A potem zmiana ról – ty naśladujesz malucha. Zabawę możecie sobie urozmaicić robieniem głupich min: róbcie ryjek, uśmiechajcie się szeroko, wystawiajcie język itd. To świetne ćwiczenia mięśni twarzy – sprzyjają wymowie.

7. Szczeniaczek. Stoisz w szerokim rozkroku, a przedszkolak biega na czworakach wokół twoich nóg, wykonując ósemki (i oczywiście szczekając albo popiskując jak mały piesek).

8. Modelka. To ćwiczenia gimnastyczne dla każdego, również dla dorosłych: na podłodze rozciągnijcie skakankę lub sznurek (możecie też wykorzystać np. krawędź dywanu). Dziecko idzie (plecy proste, głowa wysoko, krok pełen godności) wzdłuż linii, stawiając stopy na krzyż, niczym modelka na wybiegu. Ważne jest, aby napiąć mięśnie brzucha podczas tego ćwiczenia.

9. Gimnastyka z piłką. Dziecko w pozycji czworaczej uderza piłkę czołem i stara się nią trafić do bramki (można ją wyznaczyć za pomocą kręgli, klocków itd.). Licz, ile bramek tak zdobędzie.

10. Tresowany lew. Trzymasz hula-hop, a dziecko przez nie przechodzi niczym cyrkowy lew przez płonącą obręcz. Przy każdym kolejnym ćwiczeniu możesz unosić hula-hop nieco wyżej. Lew musi dodatkowo głośno ryczeć!

Ćwiczenia opisane w materiale powstały na podstawie tekstu Beaty Turskiej/Mamo to Ja. Artykuł pierwotnie opublikowano 16.04.2011.

