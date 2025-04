Święty Mikołaj mieszka w Rovaniemi w Laponii, gdzie mieści się Wioska świętego Mikołaja. To właśnie tam trzeba wysłać list do Mikołaja, aby otrzymać prezent. Listy mogą wysyłać nie tylko dzieci, ale również dorośli. Przedstawiamy instrukcję krok po kroku, jak należy to zdobić oraz podajemy dokładny adres świętego Mikołaja.

W miejscowości Rovaniemi w Laponii, która jest położona w północnej części Finlandii, niedaleko koła podbiegunowego. To właśnie tam znajduje się Wioska świętego Mikołaja, gdzie mieści się jego dom, biuro oraz słynna poczta, w której pracują jego dzielnie i pomocne elfy.

Rovaniemi znajduje się 1600 kilometrów do Warszawy. Podobno święty Mikołaj wybrał właśnie to miejsce do życia, ponieważ zima trwa tam bardzo długo, a w okolicy nie brakuje terenów, na których renifery mogą się wybiegać.

Wioskę świętego Mikołaja można zwiedzać. Jest otwarta przez cały rok. Można osobiście spotkać się ze świętym Mikołajem, zrobić sobie z nim zdjęcie oraz otrzymać prezent z jego rąk. Pod tym linkiem znajdziesz przewodnik po Laponii. Jeśli nie możemy tam pojechać, wystarczy napisać list i wysłać na adres świętego Mikołaja.

Wszystko gotowe, lecz nie wiesz, gdzie wysłać list do Mikołaja? Oto dokładny adres, który trzeba umieścić na kopercie:

Santa Claus

Santa Claus’ Main Post Office

Tähtikuja 1

96930 Arctic Circle

FINLAND

Pamiętaj, że święty Mikołaj dostaje mnóstwo listów od dzieci z całego świata. Wszystkie dokładnie czyta, lecz nie zawsze jest w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Zdarza się, że odpisuje na listy dopiero po kilku miesiącach. Święty Mikołaj zawsze odpisuje w języku angielskim.

Niewiele osób wie, że święty Mikołaj ma również swoje biuro w Polsce. Znajduje się ono w Srebrnej Górze na Śląsku. Pracują tam pomocnicy Mikołaja, którzy czytają i odpowiadają na listy.

Biuro Św. Mikołaja

ul. Letnia 10

57-215 Srebrna Góra

Jeśli nie możesz wysłać listu pocztą, zostaw go na parapecie. Święty Mikołaj na pewno sam go odbierze. Pamiętaj jedynie, by zdążyć napisać go przed 6 grudnia, aby święty Mikołaj miał czas, żeby przygotować ci prezent.

